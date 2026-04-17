Incident halucinant la Spitalul Pantelimon din Capitală. Un bărbat a furat o ţeavă şi un robinet de la instalaţia de alimentare folosită pentru pacienţii aflaţi în stare gravă de la spitalul Pantelimon. Echipajele de intervenție au adus butelii și au remediat rapid problema.

Prima tentativă şi reuşită a fost în jurul orei 16:10, joi, la spitalul Pantelimon. A escaladat un gard mai înalt de 2 metri şi a plecat de acolo cu o ţeavă de cupru de aproximativ 2 metri. A fost chemată poliţia, dar şi reprezentanţii firmei de oxigen, care au remediat problema în 30 de minute.

Bolnavii nu au avut de suferit pentru că a intrat imediat în funcţiune instalaţia de backup, adică tuburi de oxigen de o capacitate de peste 36.000 de litri şi chiar şi aşa, fiecare bolnav, spun reprezentanţii spitalului, aveau câte un tub mobil în fiecare salon.

După trei ore, individul s-a întors după a doua ţeavă în jurul orei 19. A escaladat gardul şi a plecat cu noua "captură".

Individu furase ţeava pentru fier vechi

Între timp, individul a fost prins şi dus la Poliţie.

"În urma activităților desfășurate în cauză, astăzi, 17 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au depistat, pe o stradă din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost condus la sediul subunității, în vederea audierii. În urma activităților desfășurate, polițiștii au depistat și recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2. Față de persoana în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat", au transmis oamenii legii.

