A murit la cules de afine în Munţii Grohotiș. Bărbatul a făcut infarct

Un bărbat a făcut infarct, pe munte, în timp ce se afla la cules de afine. Tragedia a avut loc în Munții Grohotiș.

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a murit luni în Munții Grohotiș, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla la cules de afine, a anunțat Salvamont Prahova.

A murit la cules de afine

„Din păcate, astăzi am înregistrat a opta victimă din acest an în zona montană a județului Prahova”, au transmis salvatorii montani într-o postare pe Facebook.

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Victima era din satul Schiulești, comuna Izvoarele.

„Este vorba de o persoană, în vârstă de 69 ani, din com. Izvoarele, sat Schiulesti, care era la cules de afine, în Munții Grohotiș. Acesta a suferit un stop cardio-respirator”, a precizat Salvamont Prahova.

Formația Salvamont Cheia a intervenit cu cinci salvatori montani și două utilaje, alături de un echipaj ISU, doi jandarmi montani și membrii unei asociații de vehicule de teren, solicitați în sprijin.

Trupul victimei a fost transportat până la DN1A și predat autorităților.