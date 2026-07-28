Un băiat de 14 ani din comuna Chişlaz, aflat pe o trotinetă electrică, şi-a dat ultima suflare după ce a fost lovit de un autoturism pe Drumul Naţional 19E.

Poliţiştii Biroului Rutier Marghita au stabilit că minorul se deplasa pe drumul comunal 113, iar, la intersecţia cu DN 19E, ar fi pătruns pe drumul naţional, unde a fost accidentat de un autoturism care circula pe direcţia Oradea - Marghita, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

În urma impactului, copilul a suferit multiple leziuni şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, unde, ulterior, a decedat.

Şoferul autoturismului, un bărbat de 41 de ani din Oradea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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Poliţiştii Biroului Rutier Marghita continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea exactă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.