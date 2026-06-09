Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie

Accident cumplit şi o intervenţie controversată în Constanţa. Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu, a lovit un autobuz plin cu pasageri, dar şi opt maşini. Haosul s-a încheiat abia când autocamionul s-a oprit într-un copac. Şoferul TIR-ului ar fi suferit o criză diabetică, iar pentru a-l scoate din cabină, un poliţist a folosit un spray lacrimogen, iar apoi l-a lovit cu picioarele.

Sunt imagini şocante suprinse de camerele de supraveghere. Pietonii şi şoferii realizează că mastdontul este scăpat de sub control și urlă disperaţi la șofer să oprească. "A lovit maşinile acolo, am auzit bubuiturile şi am ieşit imediat afară. Am văzut că a lovit o maşină albă de Ucraina aici şi am alergat spre ea. Am încercat să-l dăm jos, n-am reuşit. Mama mea este implicată, maşina din mijloc. Aşteptăm să luăm maşina să vedem dacă funcţionează, după aceea mergem la spital", spun martorii.

În cursa nebună, tirul intră într-un autobuz plin cu pasageri. Doar o minune face ca nimeni să nu fie rănit. "Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el şi apoi el şi-a continuat drumul. A sunat la 112 şi apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat în continuare", a declarat un reprezentant al companiei de transport public din Constanța.

Filmul accidentului din Constanța

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Impactul cu autoturismele nu l-au oprit pe şofer, acesta şi-a continuat drumul până pe bulevradul Aurel Vlaicu, unde a intrat în scuar, a lovit un stâlp şi s-a oprit în cele din urmă în acest copac. Rând pe rând, ambulanţele ajung la faţa locului, iar medicii încep să acorde primul ajutor victimelor.

"La locul solicitării au fost asistate şase persoane, care au refuzat să meargă la spital şi două persoane cu politraumă minoră au fost transportate la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare", a declarat Claudia Tatarici, SAJ Constanța. "În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie, conducătoare auto şi conducătorul ansamblului despre care există indicii că ar avea afecţiuni medicale preexistente", a declarat Andreea Ambroze, IPJ Constanța.

Disperaţi să-l oprească, agenţii se urcă pe scară şi încearcă să-l dea jos pe şofer. "Opreşte-i motorul, opreşte-i motorul".

Bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan şi există suspiciunea că ar fi avut o criză diabetică, după ce acesta le-a spus anchetatorilor că nu își amintește ce s-a întâmplat. "Urmează să analizăm în minutele următoare şi atunci vom putea într-adevăr să vedem dacă au respectat timpii de condus, dacă a existat vreo manipulaţie sau nu pe acest autotren", a explicat Iulian Mergeani, ISCTR Constanța.

Anchetă, după intervenția polițiștilor

Polițiștii au deschis acum un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs mai exact accidentul. Se face anchetă ca să se stabilească şi dacă intervenţia agenților locali a fost corectă. Șoferul TIR-ului a fost lovit în faţă, cu bocancii, dar şi cu bastonul, iar un agent a folosit şi un spray lacrimogen, în încercarea de a-l scoate pe bărbat din cabină. Când a ajuns la spital, şoferul avea nasul spart şi faţa umflată de la lovituri.

Polițiștii locali își justifică intervenția în forță prin faptul că ar fi încercat să discute cu șoferul tirului. I-ar fi spus să oprească motorul și să deschidă portiera, însă bărbatul ar fi refuzat. Mai mult, agenții susțin că șoferul ar fi încercat să bage în viteză și să plece din nou de pe loc. A fost momentul în care au intervenit cu violență, cu bastonul și cu sprayul lacrimogen.

Bărbatul de 49 de ani ar fi suferit o criză de diabet, iar medicii au declarat pentru Observator că în astfel de situații, oamenii devin confuzi și incoerenți, lucru care s-a întâmplat și cu șoferul de tir. Totuși, bărbatul a făcut un traseu prin oraș, iar pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum a mers pe străzi și pe artere pe unde nu avea voie să circule. Din acest motiv a fost amendat cu 4.000 de lei.

Șoferul descărcase rezervoare de inox la o firmă din Murfatlar și ar fi trebuit să rămână pe loc, în parcare, până când ar fi primit o nouă comandă din partea angajatorului. Însă nu a făcut lucrul acesta și a ajuns la spital, cu mai multe răni, le-a spus medicilor că nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat. Dimineață a fost externat, apoi a ajuns în fața oamenilor legii pentru audieri.