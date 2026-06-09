Accident în lanţ cu urmări neaştepate la Constanţa. Un şofer de camion a făcut o criză de diabet la volan, a condus zeci de kilometri pe străzi înguste, a lovit un autobuz cu călători, alte opt maşini şi s-a oprit într-un copac. Şi când totul părea că s-a sfârşit cu bine, pentru că nimeni nu a avut răni grave, au intrat în scenă poliţiştii locali. Agenţii l-au bătut cu pumnii şi picioarele pe şoferul confuz.

"Ce faci, măi? Ia-i cheia, băi! Opreşte-i motorul! Opreşte-i motorul!", spun oamenii legii.

Florin Voicu, şoferul de camion, nu are puterea să se uite la ce i s-a întâmplat. În plină criză de diabet, bărbatul de 49 de ani primeşte lovitură după lovitură. Se vede clar în imagini că nu se poate apăra. Poliţiştii locali continuă să-i dea pumni şi picioare. Este lovit cu un baston şi orbit apoi de spray-ul lacrimogen.

"Dă-i pe el! Aşa! Dă-i băi una la coaste!" "Haide, bai, tata! Ia trage-l aici! Trage-l aici!", mai spun oamenii.

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"Eu nu am văzut, că eu nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu am făcut nimic intenţionat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea", a declarat Florin Voicu - șofer.

Bătut de poliţişti din cauza unei crize diabetice

Şoferul profesionist venise din Bihor la Murfatlar unde descărcase rezervoare de inox. Le-a spus anchetatorilor că dimineaţă şi-a luat tratamentul, a mâncat şi urma să parcheze tirul în aşteptarea următoarei comenzi. Nu îşi aminteşte însă ce s-a întâmplat si cum a ajuns pe străzile înguste din Constanţa, unde a lovit un autobuz de călători şi alte opt maşini. O reacţie obişnuită într-o o criză diabetică, spun medicii.

"Nu stiu să vă spun cum am ajuns pe străduţe", mai spune şoferul.

Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit grav în accident. Conducătorul camionului a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa misiunea agentilor locali.

Intersecţia Aurel Vlaicu şi Bulevardul Tomis. Aici era echipajul poliţiei locale în momentul în care TIR ul şi-a încheiat cursa haotică, la aproximativ 800 de metri de ultimul impact. Cabina TIR ului a intrat în acest copac. Imediat ce au ajuns poliţiştii locali au început negocierile.

"Ce faci, măi? Ia-i cheia, băi! Opreşte-i motorul! Opreşte-i motorul!", spun oamenii legii.

Poliţiştii locali sunt cercetati pentru purtare abuzivă. Cu toate astea, şeful lor susţine că agenţii au acţionat corect pentru că şoferul nu a fost cooperant.

"Poliţiştii locali au iniţiat dialogul cu conducătorul auto solicitându-i în mod repetat să descuie portiera ţinând cont de nivelul de opoziţie pe care conducatorul auto l-a manifestat inclusiv aruncând cu obiecte din cabină, truse de scule, s-a trecut la pasul următor", a declarat Ionut Dumitru - şef poliţia locală.

"Dacă judecăm la cald e una, dacă judecăm la rece e alta. Ţinta intervenţiei a fost atinsă. Trebuie să ne revenim la subiectul la care ne doare pe toţi, dacă vrem o poliţie fermă, ca afară sau dacă vrem să ajungem să tratăm situaţii de genul cu blândeţe şi cătuşe cu puf roz", a declarat Victor Maftei, președintele Sidepol Constanța.

Pe de altă parte, ancheta tehnică a tirului a arătat că tahometrul, aparatul care măsoară timpii de odihnă ai şoferului fusese manipulat. "Dar nu am manevrat nimic, că nu ştiu doamnă unde am ajuns", mai spune şoferul.

Şi patronul firmei care deţine camionul neagă orice implicare. "Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu am reuşit să vorbesc cu el (n.r. cu şoferul). Nu ştiu nimic de tahograf", a declarat Remus Daniel Șușanele, patron firmă camioane.

Florin Voicu este şofer profesionist de 16 ani, însă niciodată nu avut o asemenea criză glicemică la volan, spune el.

"E foarte rău ce am făcut şi foarte periculos ce am făcut şi o să trebuiasă să-mi schimb meseria sau nu ştiu", a declarat Florin Voicu - șofer.

"Se poate întâmpla ca pacientul să nu gândească şi să nu realizeze clipele prin care trece", mai spune Mihaela Iftene - medic.

Diabetul nu este una din bolile pentru care se restricţionează dreptul de a conduce autovehicule. Şoferul de camion a fost amendat cu 4 mii de lei în urma accidentului.