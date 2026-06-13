O vacanţă se putea sfârşi tragic pentru doi bunici şi nepoţica lor, de numai doi ani. Maşina în care se aflau s-a înfipt în glisiera metalică ce desparte sensurile pe Autostrada Soarelui. Şoferul de 70 de ani le-a spus poliţiştilor că a adormit la volan. Soţia sa se zbate între viaţă şi moarte, iar nepoata a scăpat ca prin minune fără răni grave, mulţumită scaunului de maşină, care a protejat-o de forţa impactului.

Cei doi bunici şi nepoata lor se întorceau spre Bucureşti, din vacanţa de la Olimp. La un moment dat, pe Autostrada Soarelui, în dreptul oraşului Cernavodă, şoferul a pierdut controlul maşinii, iar autoturismul a izbit violent parapetul de pe mijlocul şoselei.

Bărbatul de 70 de ani ar fi adornit la volan, cel puţin aşa le-a povestit poliţiştilor. A intrat în glisiera metalică, iar aceasta a străpuns parbrizul şi a ieşit prin lunetă. Pe bancheta din spate se aflau bunica şi nepoata de doi ani.

Mai mulţi şoferi au oprit imediat şi au sărit în ajutorul victimelor. Au sunat la 112 şi au scos-o pe micuţă din maşină. Şansa copilei a fost că era fixată într-un scaun special.

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Bunica fetei a fost rănită grav

”Din păcate, o victimă a fost inconştientă, intubată şi preluată de elicopterul SMURD, iar celelalte două victime, conştiente, cooperante”, spune Ana Maria Stoica, pdc ISU Dobrogea.

”Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative”, spune Andreea Ambroze, pdc IPJ Constanța.

Accidentul a dat peste cap traficul pe sensul spre Bucureşti. Timp de trei ore, pe autostrada Soarelui, pe sensu către Bucureşti, s-a circulat pe o singură bandă, astfel că s-au fost cozi şi de trei patru kiloemtri.

Oboseala la volan provoacă aproximativ o cincime din totalul accidentelor rutiere, fiind considerată la fel de periculoasă ca și consumul de alcool. Oboseala loveşte în special între orele 02:00 noaptea și 06:00 dimineaţa şi după-amiaza între orele 13:00 și 15:00. Accidentul de ieri s-a întâmplat la ora 14. Nu conduceţi, dacă vă simţiţi obosiţi! Faceţi pauze dese şi evitaţi călătoriile lungi.