O clujeancă mutată la Londra i-a uimit pe maratoniştii din întreaga lume şi nu doar pe ei. Este prima persoană care, pe parcursul unui singur an, a terminat seria celor mai grele competiţii de alergare. Din junglă în deşert şi apoi în gerul arctic, Ioana Barbu a adunat peste 1200 de kilometri alergaţi în cele mai dificile condiţii. Cu performanţa ei a intrat şi în Cartea Recordurilor.

"Am crescut în România, în Cluj-Napoca, până la 18 ani, după care m-am mutat la Londra. Sunt atlet de anduranţă. Şi am stabilit recordul pentru cele mai grele maratoane din lume, în condiţii extreme. Am început la Cercul Polar. În junglă, în Peru. În deşert, în Kenya, în safari, la munte la mare altitudine – Tian Shan la 4000 de metri", explică Ioana Barbu.

Puţini români au auzit de ea, însă peste hotare e deja privită cu admiraţie. La 37 de ani a făcut senzaţie în seria de ultramaratoane "Beyond The Ultimate".

"Am toate medaliile mele. Aceasta este medalia de la Global Race Series. Și aceasta este cea pe care o primeşti doar când termini seria. Deci, este una specială. Este una cu adevărat specială", explică Ioana Barbu.

Specială a fost şi cariera Ioanei. Pasiunea pentru alergarea extremă a căpătat-o la maturitate. Când era elevă nici nu vroia să audă de sport.

Cea mai dură cursă a fost Maratonul Arctic, pe straturi groase de zăpadă şi gheaţă, la temperaturi care coboară sub minus 40 de grade. Anul trecut, românca a terminat cursa pe locul secund, dar a fost prima femeie care a ajuns la finish.

"Am intrat cu gândul de a încerca să câştig. Practic, fac elementele de bază, alerg propria mea cursă ca să văd ce se întâmplă. Am vrut să câştig şi iată-mă", a povestit alergătoarea.

A înfruntat călduri sufocante şi ploi torenţiale, cu pericole la tot pasul. A terminat un concurs rănită, după ce a fost muşcată de un câine care a făcut-o să rateze podiumul.

"Orice s-a întâmplat, mi-a fost mai ușor să mă duc singură până la următorul punct de control mergând decât să aștept să mă salveze cineva", a explicat Ioana Barbu.

În schimb, ea încearcă mereu să salveze pe cineva. Între curse, Ioana îşi face timp să sprijine organizaţii caritabile.

