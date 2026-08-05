Jandarmii bucureşteni au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.400 de lei unor participanţi, persoanelor prezente la protestul oierilor care a avut loc pe 30 iulie în Piaţa Presei şi Piaţa Victoriei, informează Agerpres.

A venit "nota de plată" după protestul oierilor. Jandarmeria anunţă amenzi de peste 10.000 de lei - Arhivă

Au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.500 de lei pentru instigarea, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente ori alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire sau tulburare a adunărilor publice, două sancţiuni contravenţionale în valoare de 400 de lei pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi o sancţiune contravenţională, în valoare de 1.500 de lei, pentru refuzul unei persoane de a se legitima cu actul de identitate, a informat miercuri Jandarmeria Capitalei.

Oierii au protestat în Capitală, pe 30 iulie, solicitând deblocarea exportului de ovine

Verificările continuă pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au provocat forţele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violenţă, încălcând cadrul legal în vigoare. "Atragem atenţia tuturor participanţilor la astfel de manifestaţii că acest tip de comportament nu poate fi tolerat şi că vom sancţiona cu fermitate orice încălcare a cadrului legal în vigoare. Jandarmeria Bucureşti va asigura protecţia tuturor persoanelor care aleg să-şi exprime opiniile în mod paşnic. Astfel, facem apel la participanţi să fie responsabili şi îi asigurăm că siguranţa lor este prioritatea noastră", a transmis Jandarmeria.

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Oierii au protestat în Capitală, pe 30 iulie, solicitând deblocarea exportului de ovine şi compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere şi eliberarea din funcţie a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei şi blocarea exporturilor.

Aceştia mai cereau plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta rumegătoarelor mici, protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice şi despăgubiri acordate în maximum 30 de zile, precum şi măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului ovin. Protestul a fost organizat de Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine Corbu Vaslui şi Asociaţia Regională a Crescătorilor de Ovine şi Caprine Voiniceni, fiind susţinut de Federaţia Romovis.