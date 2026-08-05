Mai multe proiecte de lege cu impact major asupra reformelor asumate prin PNRR vor fi dezbăute astăzi în Parlament, unde sunt așteptate dispute politice intense. Printre acestea se află Strategia Națională pentru Biodiversitate, legea privind decarbonizarea sectorului energetic și modificările la legea ANI.

Zi decisivă în Parlament pentru banii din PNRR. Legile care pot aduce sancțiuni de miliarde de euro - Hepta

Strategia pentru Biodiversitate, considerată un jalon PNRR în valoare de aproximativ 972 de milioane de euro, intră în Comisia pentru Mediu a Camerei Deputaților, urmând să ajungă ulterior în plen. Proiectul a fost adoptat miercuri de Senat, însă USR acuză PSD că ar fi introdus mai multe amendamente care schimbă forma inițială a actului normativ și ar putea pune în pericol finanțarea europeană.

La Senat intră în dezbatere legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI), proiect care urmează să fie analizat în comisii și apoi supus votului în plen în jurul orei 15. Discuțiile se anunță tensionate din cauza amendamentul PSD privind conflictul de interese care îl vizează pe liderul USR şi primarul Timişoarei Dominic Fritz. Un alt amendament care ar putea naşte dispute este cel introdus de AUR care prevede că soții şi soțiile demnitarilor, dar și "persoana care are relații asemănătoare acelor dintre soți" trebuie să completeze declarația de avere și pe cea de interese.

Tot în Camera Deputaților ajunge astăzi și legea privind decarbonizarea sectorului energetic, după ce a fost adoptată de Senat cu un amendament susținut de PSD. Acesta prevede că grupurile energetice pe cărbune nu vor mai fi închise dacă nu există capacități noi de producție care să le înlocuiască.

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Modificarea a stârnit reacții la nivel politic. Președintele Nicușor Dan a anunțat că, dacă legea va fi adoptată în forma transmisă de Senat, o va retrimite Parlamentului pentru reexaminare.

Miza este legată de angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană. Pentru jalonul privind decarbonizarea, România a primit deja fondurile aferente, însă modificarea reformei negociate cu Bruxelles-ul ar putea atrage sancțiuni financiare.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au avertizat că România riscă penalizări de miliarde de euro și chiar blocarea unor viitoare tranșe de plată din PNRR dacă reformele asumate nu sunt respectate.