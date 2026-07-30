Protestul oierilor s-a lăsat cu îmbrânceli şi garduri rupte, în faţa sediului Autorităţii Sanitar Veterinare. Mii de crescători de ovine din toată ţara au venit la Bucureşti să-şi strige oful faţă de interdicţia exporturilor de oi, impusă de Comisia Europeană. Motivul - focarele de pestă care s-au extins la mai multe ferme din ţară. O condiţie pentru reluarea vânzărilor în afara ţării este vaccinarea oilor, însă fermierii nu vor să audă de aşa ceva.

Busculada a început în momentul în care crescătorii de oi au dărâmat gardurile de protecţie şi au încercat să intre în sediul Autorităţii Sanitar Veterinare. Jandarmii au ripostat cu gaz lacrimogen şi au împins mulţimea. Au fost minute bune de haos până când a fost restabilită ordinea.

"A venit şi mi-a dat cu spray în ochi ca să nu pot sta de vorbă!", a declarat un cioban.

"Am dat vreunul cu bâta, frăţioru? N-am dat! Voi ne-aţi chiselit ca pe fraieri! Dar ce suntem noi, animale?", a adăugat alt fermier.

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Mii de crescători de oi cer ridicarea restricțiilor la export

Mii de crescători de oi au venit la Bucureşti.

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Exporturile au fost sistate de Comisia Europeană în urma unui focar de pestă descoperit în Mureş, care s-a extins apoi în Tulcea şi Constanţa. Măsura este valabilă până la 31 decembrie. Deblocarea exporturilor este condiţionată de vaccinarea oilor. Dar ciobanii nu vor să audă.

"Au murit animale, au murit oameni. Dacă au murit doi-trei bătrâni într-un sat trebuie să-i omoare pe toţi?", a spus un cioban.

"Să deschidă exportul, să putem vinde şi noi mielul şi oaia. Şi să lase dracului boala, că boala e făcută de ei. Cum au făcut Covidul la oameni, aşa au făcut şi pentru animale boală acum", a transmis alt crescător de ovine.

Fermierii cer demisia șefului ANSVSA

Fermierii au cerut demisia directorului ANSVSA, Nicolae Bociu. Îl acuză că nu s-a luptat suficient de mult la Bruxelles pentru a împiedica sistarea exporturilor.

"Cerem să-şi dea demisia acest domn incompetent. Una la mână. Şi să ne dea voie să ne comercializăm marfa pentru care muncim", a punctat un cioban.

"Am 30 de ani, am umblat după oi şi după câini în ţara românească, ţara mea. Şi acum vine un Bociu să ni le omoare sănătoase! Păi Doamne Iisuse Hristoase!", a explicat altul.

"Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am preluat mandatul în noiembrie 2021 cu 1.600 de focare şi 180 de ferme. Reuşesc astăzi să avem sub 30 de focare la nivel național", a precizat Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

Protestul oierilor s-a mutat de la sediul ANSVSA în Piaţa Victoriei, unde mai multe grupuri au blocat circulaţia pe bulevard. Organizatorii protestului s-au dezis însă de ele.