Accident cu ATV-ul în Breaza. Un bărbat şi-a pierdut viaţa în urma impactului, iar un copil a ajuns la spital

Accident grav în Prahova, într-o zonă greu accesibilă: un bărbat de 37 de ani a murit după ce ATV-ul pe care se afla s-a răsturnat. Un copil de 6 ani a fost rănit la cap și transportat la spital, iar intervenția salvatorilor a necesitat și un elicopter SMURD.

ISU Prahova a intervenit pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei, după ce un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

A fost solicitat un elicopter SMURD de la Brașov. Potrivit primelor informații, în accident ar fi implicate trei persoane: doi adulți și un copil.

Unul dintre adulții implicați, un bărbat de 37 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, însă nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Copilul în vârstă 6 ani, rănit ușor în zona capului, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanța SMURD TIM și sunt transportați către UPU Ploiești.

