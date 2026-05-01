Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei

Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală. O femeie, administrator al unei firme, este suspectată că ar fi reținut contribuții și impozite de la angajați fără a le vira către stat, acumulând datorii de peste 1,35 milioane de lei.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, la data de 29 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere în municipiul București.

Din datele strânse de anchetatori a rezultat că, în perioada 2025 - 2026, o femeie în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societăți comerciale, ar fi reținut și nu ar fi achitat în termen legal obligațiile fiscale cu reținere la sursă.

Prejudiciu de 1.350.000 de lei

Conform cercetărilor, este vorba despre impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile pentru asigurările de sănătate, reținute de la angajați și neachitate către stat în termen de cel mult 60 de zile de la scadență.

Anchetatorii susțin că prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului depășește suma de 1.350.000 de lei.

În urma descinderilor, persoanele vizate au fost identificate și conduse la audieri. Față de femeia de 46 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Aceasta urmează să fie prezentată magistraților cu propunere legală, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

