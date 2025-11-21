Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident de groază în Prahova. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat de 37 de ani a murit vineri după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe șoseaua de centură a orașului Mizil. Șoferul era încarcerat și în stare de inconștiență când pompierii au ajuns la fața locului.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 16:53
Ambulanţă Accident de groază în Prahova. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina - Shutterstock

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Mizil au fost chemați să intervină după ce un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a orașului Mizil.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă. Din Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. O ambulanță SAJ Prahova a ajuns și ea în sprijin.

Articolul continuă după reclamă

În accident a fost implicat un singur autoturism. În interiorul mașinii se afla doar șoferul, încarcerat și în stare de inconștiență.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și paramedicale.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de către echipajele de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident prahova mort
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Evenimente » Accident de groază în Prahova. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina