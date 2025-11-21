Accident de groază în Prahova. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina
Un bărbat de 37 de ani a murit vineri după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe șoseaua de centură a orașului Mizil. Șoferul era încarcerat și în stare de inconștiență când pompierii au ajuns la fața locului.
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Mizil au fost chemați să intervină după ce un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a orașului Mizil.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă. Din Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. O ambulanță SAJ Prahova a ajuns și ea în sprijin.
În accident a fost implicat un singur autoturism. În interiorul mașinii se afla doar șoferul, încarcerat și în stare de inconștiență.
Pompierii au acționat pentru extragerea victimei. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și paramedicale.
Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de către echipajele de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat.
