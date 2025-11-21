Un bărbat de 37 de ani a murit vineri după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe șoseaua de centură a orașului Mizil. Șoferul era încarcerat și în stare de inconștiență când pompierii au ajuns la fața locului.

Accident de groază în Prahova. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina - Shutterstock

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Mizil au fost chemați să intervină după ce un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură a orașului Mizil.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă. Din Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. O ambulanță SAJ Prahova a ajuns și ea în sprijin.

Articolul continuă după reclamă

În accident a fost implicat un singur autoturism. În interiorul mașinii se afla doar șoferul, încarcerat și în stare de inconștiență.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și paramedicale.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de către echipajele de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰