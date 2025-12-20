Final fatal pe șantierul unei grădinițe din Timiș. Doi muncitori au căzut în gol, unul dintre ei murind pe loc

Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă în timpul unor lucrări de reparații la o grădiniță dintr-o comună din județul Timiș. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar primele informații indică faptul că victima decedată muncea fără a avea forme legale de angajare, informează News.ro.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 20 decembrie în localitatea Jebel din judeţul Timiş unde, în timpul efectuării unor lucrări de reparaţii la o clădire, două persoane au căzut de pe o schelă, una dintre acestea fiind inconştientă.

"Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre doi bărbaţi, în vârstă de 45 şi 34 de ani. La faţa locului au intervenit echipaje medicale, care au acordat măsurile de prim-ajutor. Din păcate, a fost constatat decesul bărbatului de 45 de ani, iar cealaltă persoană a fost transportată la spital în stare gravă, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", au transmis oficialii Poliţiei Timiş.

În urma incidentului au fost deschise verificări privind condiţiile de muncă şi împrejurările în care s-a produs tragedia.

Surse din anchetă au precizat pentru News.ro că primele verificări arată că bărbatul care a murit lucra fără forme legale, reprezentanţii firmei pentru care muncea susţinând că urma ca actele să fie întocmite şi depuse. Cei doi munceau la repararea unui imobil cu destinaţia grădiniţă.

În urma evenimentului poliţiştii au deschis dosar penal care vizează infracţiuni de nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului.

