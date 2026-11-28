Accident grav în municipiul Constanţa. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o autoutilitară traversează o intersecţie şi este lovită în plin de o maşină.

În urma impactului puternic, duba se răstoarnă şi intră în faţada unei case. Pe trotuar ajunge şi autoturismul, care era condus de un tânăr de 18 ani.

O persoană a rămas încarcerată şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor. La spital au ajuns un şofer şi doi pasageri din autovehicul.