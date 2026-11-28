O adevărată hartă a excelenţei româneşti, realizată de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, atrage atenţia specialiştilor internaţionali în psihologie şi educaţie. Cercetarea propune o abordare diferită a performanţei, dincolo de coeficientul de inteligenţă şi de testele standardizate. Reprezentanţi ai Fundaţiei Mensa, ai Universităţii Berkeley şi ai Departamentului pentru Educaţie din Minnesota apreciază direcţia cercetării şi potenţialul acesteia de a contribui la dezvoltarea unor noi programe educaţionale.

Ce au în comun un campion internațional la șah, un olimpic la matematică și un tânăr care excelează în muzică? Cercetătorii Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României au încercat să găsească răspunsul printr-o abordare diferită de cea clasică. Au pornit de la performanțe deja demonstrate și au analizat mecanismele cognitive și emoționale ale tinerilor care le-au obținut.

"Ce considerăm noi că a fost un avantaj interpretativ al acestui studiu exploratoriu în această primă fază este că eșantionul chiar a fost ancorat în performanțe reale și nu în sarcini de laborator sau praguri generale de IQ, în sensul că de foarte multe ori performanța a fost descrisă fie printr-un IQ foarte ridicat", explică Gabriela Maalouf, psiholog și expert în educație la Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Abordarea a atras atenția specialiștilor internaționali

"Tiparul neurocognitiv al excelenței românești" a fost realizat în parteneriat cu Institutul BrainMap și a integrat evaluări psihologice și cognitive, dar și analiza activității cerebrale a participanților. Cercetarea a evidențiat trei tipare distincte de activare cerebrală și 12 competențe asociate excelenței.

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"Lucrul pe care îl apreciez cel mai mult la acest studiu. IQ-ul este o măsură a inteligenței, dar este doar una, este o piesă a puzzle-ului. Faptul că dumneavoastră priviți întregul puzzle este esențial și important", spune John Thompson, director în cadrul Fundației Mensa.

Caracterul inovator al cercetării este remarcat și de profesorii americani

Aceștia consideră că analiza activității cerebrale reprezintă o direcție încă insuficient explorată în domeniul educației de excelență.

"Ați făcut ceva ce nu s-a realizat prea des până acum în educația copiilor supradotați. Ați mers dincolo de simpla lor observare și ați analizat funcționarea creierului. Cred că este o direcție de cercetare cu adevărat interesantă", menţionează Frank C. Worrell, profesor la Universitatea California, Berkeley.

Dincolo de rezultatele științifice, specialiștii internaționali remarcă și posibilitatea de a valorifica această cercetare în beneficiul unui număr cât mai mare de copii, indiferent dacă aceștia au fost sau nu identificați drept supradotați.

"Este un studiu foarte important și vă mulțumesc pentru această cercetare. Sunt interesată de cele 12 competențe pe care le-ați identificat. Unul dintre lucrurile pe care le consider deosebit de importante în dezvoltarea talentului, spre deosebire de modelul tradițional de educație a copiilor supradotați, este că aceasta este mai incluzivă", spune Wendy A. Behrens, specialist Departamentul pentru Educație, Minnesota.

Prezentată atât la conferința internațională de la Dublin, cât și la Conferința Națională Smart PSI, cercetarea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va continua prin introducerea unui grup de control. Obiectivul final este dezvoltarea unor programe educaționale bazate pe dovezi științifice, care să îi ajute pe cât mai mulți copii să își transforme potențialul în performanță.