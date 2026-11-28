Capitala se pregăteşte pentru un episod de iarnă cum rar am avut la final de noiembrie. De astăzi, Bucureştiul şi alte 16 judeţe intră sub cod galben de viscol. Vântul va sufla cu putere, va spulbera ninsoarea şi va amplifica senzaţia de frig. Temperaturile vor scădea brusc, iar schimbarea vremii poate pune la grea încercare organismul. Medicii avertizează: expunerea la frig poate agrava problemele cardiovasculare şi respiratorii. Iarna vine mai devreme, iar efectele se vor simţi din plin.

Viscol, strat de zăpadă de 4 centimetri şi temperaturi sub pragul îngheţului chiar şi în mijlocul zilei. Meteorologii anunţă, pentru Bucureşti, un episod de iarnă cum nu am mai avut, în ultimii şase ani, în preajma Sfântului Andrei.

Ploile se transformă astăzi în ninsori, iar zăpada va fi viscolită de rafale de vânt care vor ajunge până la 60 de kilometri pe oră. Mâine, frigul va fi şi mai aspru. Şi va persista până inclusiv până marţi, când va avea loc parada de 1 Decembrie. Schimbarea radicală a vremii ne prinde într-un moment în care infecţiile respiratorii sunt deja în creştere.

Peste 86.600 de cazuri de infecţii respiratorii raportate în ultima săptămână

Institutul Naţional de Sănătate Publică a raportat în ultima săptămână peste 86.600 de cazuri de infecţii respiratorii acute. Sunt cu 15% mai multe faţă de săptămâna anterioară.

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"Noi de o lună de zile ne confruntăm aşa cu o răceală. Nu poate să respire dacă stă pe spate sau lateral", spune o persoană.

Gabriela a ajuns la urgenţe cu fetiţa ei care are doar câteva luni. În familie, nimeni nu a scăpat de viroză

"Din colectivitate. Cea mare este în colectivitate la grădiniţă şi vine acasă cu fel şi fel de minunăţii. Non-stop am stat internată. Nu poate să respire şi imediat face otită. Cică imunitatea", spun oamenii.

Frigul în sine nu provoacă o răceală, dar aerul rece şi uscat poate slăbi imunitatea.

"O să avem o fluctuaţie de temperatură şi asta va avea un efect asupra organismului. O să venim de la căldură din interior, o să ieşim afară, o să ne scadă sistemul imunitar. Atunci, ne putem gândi la tot felul de infecţii", explică Gabriel Nistor, medic infecţionist.

Frigul poate creşte şi tensiunea arterială şi suprasolicita inima

"Scăderea bruscă a temperaturii expune în mod deosebit pacienţii vârstnici, pacienţii cardiovasculari, pacienţii respiratori şi copilaşii", menţionează Adrian Zoican, medicină de urgenţă, UPU SMURD Buzău.

Un factor de care ar trebui să ţinem cont este şi umiditatea din locuinţă.

"Să-şi cumpere un higrometru şi să menţină umiditate în casă între 40 şi 60%. Durata de rezistat pe suprafeţe a virusului e mult mai mică la zona aceea de mijloc, 40-60%", explică Ştefan Pletosu, medic pediatru.

Medicii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, evitarea aglomeraţiei şi îmbrăcămintea în straturi. Iar cei care suferă de boli cardiovasculare trebuie să evite expunerea bruscă la frig.