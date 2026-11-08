Motocicletă în flăcări după ce a fost acroşată de un autobuz, în Sibiu. Un tânăr de 18 ani a fost rănit

Un motociclist de 18 ani a fost rănit, duminică, după ce motocicleta sa a fost acroşată de un autobuz în apropierea localităţii Nemşa, judeţul Sibiu. Motocicleta a luat foc în urma impactului. Potrivit primelor verificări ale poliţiştilor, ambele vehicule circulau în aceeaşi direcţie, iar împrejurările exacte ale accidentului urmează să fie stabilite.

UPDATE - Poliţiştii au stabilit, în urma primelor verificări, că motocicleta implicată în accidentul produs duminică, în apropierea localităţii Nemşa, a fost acroşată de autobuz, împrejurările exacte urmând să fie clarificate în cadrul cercetărilor, conform informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autobuz destinat transportului de persoane pe DC 13, având direcţia de deplasare spre localitatea Moşna, un bărbat în vârstă de 57 de ani, din localitatea Ruja, din cauze ce urmează a fi stabilite, ar fi acroşat o motocicletă condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani, din Biertan, care se deplasa în aceeaşi direcţie", a transmis IPJ Sibiu.

Accident urmat de incendiu, în localitatea Nemşa

Potrivit sursei citate, accidentul rutier, care a avut loc în localitatea Nemşa, a fost urmat de un incendiu. În sprijinul motociclistului rănit a fost solicitat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş.

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"La faţa locului intervine o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal şi victime multiple, un echipaj SMURD şi elicopterul SMURD Târgu Mureş. Din primele informaţii, o motocicletă a intrat în coliziune cu un autobuz, iar în urma acesteia motocicleta a luat foc", a precizat oficialul ISU Sibiu.

La momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau 16 persoane, însă acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.