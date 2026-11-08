Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs duminică în Ilfov, după ce două case din Chiajna au luat foc. Există riscul ca flăcările să se extindă și la alte case din apropiere.

Incendiu puternic în Ilfov. Degajări mari de fum după ce două case au luat foc în Chiajna

Duminică, un incendiu s-a produs la 2 case cu regim de înălțime P+1, pe strada Grigore Eremia, Chiajna, Ilfov. Potrivit pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în momentul în care au ajuns la fața locului. Sunt degajări mari de fum, iar flăcările au riscul de propagare la vecinătăți.

Intervin 8 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si doua echipaje SMURD. La momentul actual, nu există informații despre posibile victime. De asemenea, în momentul de față, incendiul este localizat la nivelul celor două imobile.