Un accident cumplit a avut loc ieri, în apropierea Capitalei, chiar la o oră de vârf. Mai mulți șoferi au fost martorii unor scene de groază. O mașină în care se aflau două persoane a fost strivită între două camioane, chiar sub ochii șoferilor, la o oră de vârf, în cea mai aglomerată zi a săptămânii. Șoferul a murit, iar pasagera din dreapta, o femeie, a fost grav rănită. Acum, polițiștii au și o ipoteză despre cum s-a produs accidentul.

Sunt imagini greu de privit după tragedia care a avut loc aseară. În maşina prinsă ca într-o menghină între cele două camioane se aflau doi oameni pe locurile din față: șoferul și o femeie. Mergeau spre Bucureşti, însă drumul lor s-a oprit în zona Ciorogârla, în apropierea autostrăzii A1, pe șoseaua de Centură a Capitalei.

Maşina cu numere de Timiş a fost pur şi simplu strivită între două camioane. Poliţiştii au avut nevoie de ajutorul pompierilor şi al descarcerării pentru a-i putea scoate pe cei doi pasageri dintre fiarele contorsionate.

Pentru şoferi, salvatorii nu au putut face nimic ca să-l salveze.

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Șoferul a murit pe loc

"Conducătorul autoturismului a decedat, iar pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă a fost rănit şi transportat la o unitate medicală", a declarat Andreea Balaş, IPJ ILFOV.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18 - oră de vârf, în care traficul e îngreunat pe ambele sensuri.

"E groază! În sens opus, spre Domnești, e la fel de groaznic. Cei care aveți drum pe aici, mai bine renunțați!", spun oamenii.

Poliţiştii au şi o primă ipoteză după accidentul cumplit.

"Accidentul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării unei distanţe corespunzătoare în mers", a declarat Andreea Balaş, IPJ ILFOV.

Poliţiştii urmează acum să stabilească dacă această variantă rămâne în picioare sau dacă a fost vorba de o frânare bruscă.