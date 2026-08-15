De Sfânta Maria, mii de credincioşi au luat drumul Mănăstirii Nicula. Curtea mănăstirii a fost plină până la refuz de zeci de mii de oameni veniţi din ţară şi din străinătate. Aseară, sub cerul liber, pelerinii s-au rugat la icoana făcătoare de minuni pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate şi linişte, dar şi pentru binele celor dragi.

Seara de rugăciune a început devreme la Cluj. Zeci de mii de credincioşi au venit să se roage la icoana sfântă, după o zi plină de credinţă. Curtea Mănăstirii Nicula a fost aseară plină până la refuz. Nu au contat nici oboseala, nici durerea, nici lipsurile.

Creştinii au petrecut întreaga noapte în rugăciune

Creştinii, veniţi din toate colţurile ţării, dar şi din străinătate, au petrecut întreaga noapte în rugăciune și au cântat împreună pricesne și cântece bisericești. "Îmi place aici pentru că mă rog bunului Dumnezeu pentru familia mea, pentru tot ce este bun să ne dea bunul Dumnezeu. Pentru rugăciune, sunt foarte bune, ne sunt foarte împlinite. Este foarte frumos, mie foarte mult îmi place" spun credincioşii.

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Iar rugăciunile rostite nu rămân fără răspuns. Credincioșii care ajung la Nicula își pun speranța în minunile care i-au făcut să creadă şi mai tare în puterea credinţei. "M-am rugat pentru fetiţa mea, a fost foarte bolnăvioară şi am venit la Maica Domnului şi acum este mare, are 23 de ani, are şi un copilaş şi sănătoasă, slavă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului".

Punctul culminant al întregului pelerinaj are loc în momentul în care Icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de preot din biserică şi aşezată pe altarul de vară în faţa zecilor de mii de pelerini care se închină la ea şi ţin în mâini lumânări aprinse.

Sâmbătă, la slujba de hram, sunt așteptați și mai mulți credincioși. Pentru că meteorologii anunță temperaturi ridicate, reprezentanții mănăstirii au pregătit zeci de mii de sticle cu apă, dar și mâncare pentru pelerini.

Pelerinaj catolic la Cacica

În aceste zile, şi la Cacica, în judeţul Suceava, se organizează pelerinajul catolic, dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Mii de pelerini sunt aşteptaţi la Cacica pentru a participa la liturghia de Sf. Maria. Slujba ce va fi efectuata în patru limbi: română, germană, maghiară şi polonă.

Oamenii au asistat la o procesiune de sfinţirea a apei. "Aici este căsuţa noastră, căsuţa lui Dumnezeu, aici ne odihim la noapte şi mâine o să fim plini de energie". Pelerinajul continuă şi astăzi.