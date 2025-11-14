Antena Meniu Search
Video Accident mortal în județul Vâlcea. Un muncitor a fost strivit de un copac în zona montană

Tragedie în judeţul Vâlcea. Un muncitor a murit, după ce un copac s-a prăbuşit peste el. Din cauza zonei greu accesibile, salvatorii au intervenit cu un elicopter SMURD.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 08:55

Salvatorii montani au plecat imediat în căutarea bărbatului, alături de un elicopter SMURD care a survolat deasupra munţilor.

"Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru salvarea unui bărbat surprins sub un copac, în zona montană a localității Voineasa (punct Cataracte). S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de intervenție rapidă, un vehicul de teren (UTV) și o ambulanță SMURD. La intervenție participă și personal din cadrul Salvamont Brezoi, Salvamont Vâlcea, SVSU Voineasa și IPJ", a transmis ISU Vâlcea.

La sosirea echipajelor operative, victima era extrasă de sub copac și se afla în stop cardio-respirator. Imediat s-a trecut la aplicarea manevrelor de resuscitare cardiopulmonară de către paramedicii ISU. 

Ajunşi la faţa locului, victima se afla deja în stop cardio-respirator şi medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, nu au putut să-i mai salveze viaţa.

Bărbatul mort avea doar 44 de ani, conform presei din Vâlcea. 

Redactia Observator
