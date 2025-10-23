Antena Meniu Search
Bărbat din Dâmboviţa, ucis de o creangă a copacului pe care îl tăia

Sfârşit tragic pentru un bărbat de 70 de ani. Pensionarul din Dâmboviţa a murit după ce a fost lovit de o creangă a unui copac pe care tocmai îl tăia. 

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 16:59
Ambulanta România - Profimedia

Un bărbat de 70 de ani a murit, joi, după ce a fost lovit în cap de o creangă dintr-un copac pe care îl tăia într-o pădure din localitatea dâmbovițeană Valea lui Dan, informează IPJ Dâmbovița.

Ce spun poliţiştii

"În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 70 de ani, din localitatea Valea Lungă, în timp ce se afla în pădurea din localitatea Valea lui Dan, într-o parcelă pe care o are în proprietate, ar fi tăiat material lemnos aprobat spre exploatare și ar fi fost lovit în zona capului de o creangă desprinsă dintr-un copac. În urma evenimentului, bărbatul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ulterior, din nefericire, acesta a decedat", precizează IPJ Dâmbovița.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. 

Redactia Observator
batran dambovita mort copac
