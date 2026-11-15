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Video Accident mortal pe DN 17, în Tiha Bârgăului. O femeie a murit după impact, iar o fetiţă de 3 ani a fost rănită

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.11.2026, 08:24 | Modificat la 15.11.2026, 08:24

Sâmbătă seara, o femeie şi o fetiţă de numai trei ani au fost acroşate de un vehicul pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. 

În urma impactului extrem de puternic, cele două victime au zăcut inconştiente până la sosirea salvatorilor, însă pentru femeia de 33 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii fiind nevoiţi să declare decesul.

La locul accidentului au  intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

Fetiţa însă a fost stabilizată şi transportată direct la secţia de terapie intensivă. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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Anda Anghelache
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