Actorul Ionuț Antonie, la un pas să fie înhumat ca un necunoscut: "A avut o viață, o carieră și un public"

A avut o carieră, spectacole, un public care l-a iubit și un sfârșit. Unul care se putea să-l fi trimis în anonimat, dacă nu ar fi fost intervenția disperată a colegilor săi. Actorul Ionuț Antonie de la Teatrul Ion Creangă a murit vineri, însă nicio rudă nu a apărut să îi ridice trupul de la Medicină Legală. Astfel, ar fi urmat să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Colegii au scris un mesaj emoționant, dar și disperat prin care îi căutau rudele, ca "să nu rămână un om fără nimeni".

Un om fără nimeni

"UN APEL URGENT PENTRU COLEGUL NOSTRU, ACTORUL IONUȚ ANTONIE

Articolul continuă după reclamă

Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri. Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa. Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă.

Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată. Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent.

Iar colegilor actori, oamenilor de teatru și celor care mă urmăresc le cer un singur lucru: DISTRIBUIȚI. Poate că undeva, la capătul unei distribuiri, se află omul care îi cunoaște familia. Ionuț a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public. Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni. Dumnezeu să-l odihnească în pace".

Ionut Antonie Facebook

O rudă, dispusă să îi ridice trupul

La 24 de ore de la mesaj, a fost găsită o rudă care să poată să îi ridice trupul, iar actorul Ionuț Antonie să aibă parte de un sfârșit demn.

"UPDATE 23 septembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț.

În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el.

Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor. Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia. Vă mulțumesc din suflet".