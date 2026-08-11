A murit Jon Cypher. Actorul era cunoscut pentru rolurile în "Masters of the Universe'' şi ''Hill Street Blues"

Actorul american Jon Cypher a decedat la vârsta de 94 de ani. Interpretul a jucat în prima variantă televizată a piesei ''Cenușăreasa'' în rolul de prinţ, alături de Julie Andrews, dar şi în serialul ''Hill Street Blues'' timp de şapte sezoane, în rolul polițistului-șef Fletcher Daniels, potrivit Agerpres.

Jon Cypher a decedat la 3 august la reședința sa din Central Point, în statul Oregon, conform revistei The Hollywood Reporter (THR), care citează un anunț al familiei actorului.

Pe marele ecran, acest absolvent al Brooklyn College a interpretat rolul unui personaj negativ, alături de Burt Lancaster și Susan Clark, în ''Valdez is Coming'' (1971), regizat de Edwin Sheron, și a fost eroicul Man-at-Arms în filmul ''Masters of the Universe'' (1987), cu Dolph Lundgren.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cypher și-a demonstrat, de asemenea, talentul pentru comedie în rolul generalului de brigadă Marcus Craig, în 69 de episoade din serialul de comedie ''Major Dad''. De asemenea, el a avut roluri recurente, precum cel al producătorului muzical Jeff Munson din serialul ''Knots Landing'' sau al avocatului Dirk Maurier din serialul ''Dynasty''.

Rolul care i-a schimbat cariera

Când a fost ales să interpreteze rolul prințului alături de promițătoarea vedetă britanică Julie Andrews în musicalul ''Cenușăreasa'', Cypher era practic un necunoscut. Producția fastuoasă, difuzată în direct și în culori de către CBS în martie 1957, a atras peste 107 milioane de telespectatori, cu o audiență de peste 60% dintre gospodăriile americane.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După marele său succes în ''Cenușăreasa'', Cypher a debutat pe Broadway unde a jucat, printre altele, rolul lui Don Quijote în ''Man of La Mancha''. Jon Cypher a jucat, de asemenea, în seriale de televiziune precum ''General Hospital'' și ''Santa Barbara''.