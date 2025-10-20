Administratora blocului din Rahova, declaraţii cutremurătoare. "Cel de la Distrigaz s-a baricadat în maşină"

Paraschiva Popa, administratora blocului din Rahova unde a avut loc explozia în urma căreia trei persoane au murit, descrie scenele haotice de dinaintea deflagrației și intervenția stângace a autorităților, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Aceasta susţine că niciunul din cei chemaţi să intervină nu a luat vro măsură concretă, nici Distrigaz, nici pompierii.

Un tehnician de la Distrigaz a venit să facă verificări

Administratora blocului din Rahova spune că locatarii au simţit miros puternic de gaze şi au alertat Distrigazul. Un tehnician a venit cu un detector de gaze, însă nu a reuşit să intre în subsolul blocului.

"A intrat în bloc și piuia. Nici nu a putut să intre în subsol. Nu, nu, nu, vă opresc gazul și am zis, dom'le, nu trebuie să mă oprești dumneata gazul pentru că eu gazul l-am oprit. Eu neștiind de unde să oprească gazul. Eu trăiam cu impresia că eu mi-am oprit gazul meu, că eu asta am făcut. Știam de unde să opresc. El totuși susținea că oprește gazul", a declarat Paraschiva Popa pentru Antena 3 CNN.

Femeia şi un alt locatar care a fost de faţă susţin că nu ştiu de unde a oprit gazul tehnicianul trimis de Distrigaz.

"Nu știm de unde a oprit el gazul. Nu știu. A plecat singur. Noi știm de caseta de gaz de lângă ghena de gunoi", a povestit Mihai Marin, locatar.

"De unde am oprit noi vanele. Vana de deasupra ușii unde avem ghena și vana de lângă geamul de la ghenă. Atât, eu de altceva nu știam", a spus şi administratora.

Ce doi susţin că reprezentantul Distrigaz a refuzat să mai stea de vorbă cu ei.

"S-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi. Sunați la ANRE să vină să vă facă verificare", a spus Mihai Marin.

"Să contactăm o firmă de la ANRE, să intrați pe site-ul ANRE, intraţi pe site-ul Distrigaz... Mi-a dat și hârtiile, mi-a pus procesul verbal, mi-a spus să semnez și eu am zis nu semnez așa ceva și mi l-a pus pe avizier. Că el a închis gazul, că a zis posibile scurgeri de gaz. În procesul verbal specificat mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz, gaz oprit de către locatari, pierderi de gaz la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz. El nici n-a urcat cu noi. Deci a constatat procesul verbal, datorită faptului că a primit o sesizare de către proprietara de la apartament. A scris că e și lipsă proprietar, dar între timp, doamna este învățătoare la școala 280, i-am dat telefon, am chemat doamna să vină acasă și dânsa era atunci în prezența noastră acolo acasă și nici atunci nu a urcat cu dânsa sus", a povestit Paraschiva Popa.

O vecină a chemat pompierii

Între timp, o vecină de la apartamentul 95 a chemat pompierii prin 112.

"Eu eram afară, în afara blocului, disperată să dau telefon la Engie, la 9366. Am sunat îmi răspundea robotul. Eram disperati, nu știam încotro să o luăm, nu știam ce să facem, țipam, Domne, ai venit, ne-ai pus sigilul pentru ce? Oricum gazul era oprit de noi. Ce mă încălzește pe mine cu ceva că tu mi-ai pus sigilul ăla sau că mi-ai oprit gazul? Când noi avem mirosul atât de puternic, de la ora 7, era ora 8 jumate, 8, 8 și ceva. Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea? De ce îmi persista mirosul?", mărturiseşte administratora.

"Pompierii au intrat, au controlat și au zis nu există incendiu. Numai scurgeri de gaz. Dar fumul era la subsol. Cabluri nu erau, să zici, că au fost cabluri care au luat foc", spune şi Mihai Marin.

Potrivit administratorei, în subsol era doar fum, fără flacără deschisă, aşa că pompierii au constatat şi au plecat. Nici ei, nici firma de gaze şi nici cei de la compania de electricitate nu au luat vreo măsură. Înainte de acumularea de gaze, în bloc a fost o pană de curent. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seară.

"Doar mi-a spus să intru pe site-ul ANRE, să iau o firmă agreată de către ANRE, să pot să fac verificarea instalației de gaz. Atâta tot mi s-a spus. Pompierii când au plecat au întocmit un proces verbal. I-am întrebat ce semnez, vă dați seama că eram, nici nu știam ce semnez. O sesizare, pentru că așa este protocolul. Am semnat, nu am citit absolut nimic, nu-mi mai ardea să citesc absolut nimic. Toți pleacă și noi rămânem cu mirosul nostru", a declarat Paraschiva Popa.

"Dădeau din numeri"

Administratorea susţine că i-a întrebat pe toţi cei veniţi să intervină de ce miroasea încă a gaze dacă erau oprite.

"Dădeau din numeri, doamnă, nu putem să facem nimic, vă oprim gazul. Foarte bine opriți gazul. Asta a fost tot cu ei. Și l-a oprit, ne-am dus la branșament, atunci am văzut și eu, nu știam, și l-am întrebat de aici se oprește gazul? Și a zis da, eu nu știam. Și când au plecat ei, am venit afară, era un vecin de la apartamentul 87, era soțul, și am zis uite măi deci că nu am fost de acord să dau 1.500 de lei să pot să fac contractul pentru senzor și pentru... au închis gazul, nu i-a interesat și au plecat. De menționat că din ziua de când au plecat ei, de la ora 7 dimineața, din data de 16 a 10-a până dimineața, data de 17, era un miros puternic de nu puteai să stai acolo", a mai spus administratora Paraschiva Popa.

