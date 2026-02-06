Panică în Craiova după o avarie la conducta de gaze. 30 de persoane au fost evacuate

A fost alertă, aseară, în centrul Craiovei, din cauza unei avarii la o conductă de gaze. 30 de persoane au fost evacuate de urgenţă de echipajele de intervenţie sosite la faţa locului. Traficul a fost deviat mai multe ore, după ce specialiştii au făcut un perimetru de siguranţă. Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar o tragedie a fost evitată la timp.

Panica s-a instalat rapid în centrul Craiovei, după ce oamenii au auzit explozia. Apelurile la 112 au început să curgă rând pe rând.

"Explodase, sărise şi se vedea şi pâlcă de gaze, ieşea în sus. Ne-am speriat că mirosea şi foarte urât. Am fost sunată de către cumnata mea să ieşim afară că s-a întâmplat ceva, avem maşina parcată chiar aici şi ne-am speriat. Am stat departe de casă până nu s-au oprit gazele", spun martorii.

Pentru a evitat o tragedie, pompierii şi poliţiştii au evacuat rând pe rând locatarii din locuinţele învecinate, în timp ce angajaţii companiei de gaz au oprit alimentarea.

Echipajele de intervenţie au realizat un perimetru în jurul zonei unde s-a produs avaria iar traficul din zonă a fost afectat mai bine de 3 ore. 30 de persoane au fost evacuate din 6 case.

"Este vorba de o avarie la o coloană de gaze de medie presiune care alimenta zonele din apropiere, în special spre localitatea Podari", a declarat Florin Cocoșilă, ISU Dolj.

După ce alimentarea a fost oprită şi s-au făcut măsurători, specialiştii au dat undă verde oamenilor să se întoarcă în propriile locuinţe. Avaria urmează să fie remediată în cursul zilei.

