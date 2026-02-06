Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă

Videoclipul distribuit joi seara pe contul de Truth Social al preşedintelui american Donald Trump, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, apar ca maimuţe, a fost şters vineri, după critici cu privire la atitudini rasiste. Potrivit Casei Albe, imaginile ar fi fost postate „din greşeală” de cineva din personalul preşedinţiei.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 21:15
Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă Imagine ilustrativă

Un oficial de la Casa Albă a susţinut, sub rezerva anonimatului, că imaginile ofensatoare, care au strâns mii de aprecieri, au fost afişate "din greşeală" de cineva din personalul preşedinţiei, fără a numi persoana respectivă, scrie Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Cu câteva ore înainte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, minimalizase incidentul vorbind despre "falsa indignare" a celor care au reacţionat negativ la videoclip, printre care şi mai mulţi parlamentari din Partidul Republican al preşedintelui. Ea nu a vorbit de vreo eroare, ci a afirmat că fragmentul scurt cu soţii Obama este o parodie găsită pe net, în care Trump era prezentat ca Regele Junglei, iar democraţii ca animale din filmul de animaţie Regele Leu.

Preşedintele american nu este la prima abatere de acest gen

Articolul continuă după reclamă

Reuters menţionează că Trump a mai folosit în trecut retorica rasistă şi a promovat multă vreme o teorie falsă conform căreia Barack Obama nu este născut în SUA. În decembrie 2025, el a vorbit despre somalezii din America numindu-i "gunoaie" care trebuie expulzate. Anterior, a numit unele state în curs de dezvoltare "ţări de c...t" ("shithole countries").

A mai postat online şi imagini trucate cu liderul democrat al Camerei Reprezentanţilor din Congresul Statelor Unite, congresmanul de culoare Hakeem Jeffries, cu o mustaţă-ghidon şi purtând un sombrero.

Promotorii supremaţiei albilor i-au prezentat timp de secole pe afro-americani drept maimuţe, stereotip ofensator folosit pentru a-i dezumaniza şi a-i domina.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump truth social casa alba
Înapoi la Homepage
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Ştiri externe » Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă