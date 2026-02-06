Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă

Videoclipul distribuit joi seara pe contul de Truth Social al preşedintelui american Donald Trump, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, apar ca maimuţe, a fost şters vineri, după critici cu privire la atitudini rasiste. Potrivit Casei Albe, imaginile ar fi fost postate „din greşeală” de cineva din personalul preşedinţiei.

Un oficial de la Casa Albă a susţinut, sub rezerva anonimatului, că imaginile ofensatoare, care au strâns mii de aprecieri, au fost afişate "din greşeală" de cineva din personalul preşedinţiei, fără a numi persoana respectivă, scrie Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Cu câteva ore înainte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, minimalizase incidentul vorbind despre "falsa indignare" a celor care au reacţionat negativ la videoclip, printre care şi mai mulţi parlamentari din Partidul Republican al preşedintelui. Ea nu a vorbit de vreo eroare, ci a afirmat că fragmentul scurt cu soţii Obama este o parodie găsită pe net, în care Trump era prezentat ca Regele Junglei, iar democraţii ca animale din filmul de animaţie Regele Leu.

Preşedintele american nu este la prima abatere de acest gen

Reuters menţionează că Trump a mai folosit în trecut retorica rasistă şi a promovat multă vreme o teorie falsă conform căreia Barack Obama nu este născut în SUA. În decembrie 2025, el a vorbit despre somalezii din America numindu-i "gunoaie" care trebuie expulzate. Anterior, a numit unele state în curs de dezvoltare "ţări de c...t" ("shithole countries").

A mai postat online şi imagini trucate cu liderul democrat al Camerei Reprezentanţilor din Congresul Statelor Unite, congresmanul de culoare Hakeem Jeffries, cu o mustaţă-ghidon şi purtând un sombrero.

Promotorii supremaţiei albilor i-au prezentat timp de secole pe afro-americani drept maimuţe, stereotip ofensator folosit pentru a-i dezumaniza şi a-i domina.

