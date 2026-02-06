Un bătrân de 72 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în Cernavodă, în timp ce se deplasa cu soţia sa, iar persoane necunoscute i-au sustrat suma de 13.000 de lei. Poliţiştii au demarat verificări şi până în prezernt a fost identificat un bărbat de 41 de ani.

Bătrân de 72 de ani, atacat în plină zi pe o stradă din Cernavodă. I-au smuls din mână 13.000 de lei - Sursa: Profimedia

"Astăzi, în jurul orei 12.20, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Unirii din oraşul Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa", a transmis, vineri seară, IPJ Constanţa.

Poliţişti au stabilit că persoane necunoscute ar fi smuls banii din mâna persoanei vătămate şi ar fi împins-o la sol, ulterior părăsind locul faptei.

"Până la aceste moment, a fost identificat un bărbat, de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun", au precizat poliţiştii.

