Video Bărbat de 70 de ani, lovit mortal de tramvai în Sectorul 2. Ar fi sărit gardul de protecție

Accident grav în Sectorul 2 al Capitalei! Un bărbat de aproximativ 70 de ani a murit, după ce a fost lovit de un tramvai.

06.02.2026 , 08:24

Victima ar fi traversat neregulamentar, şi ar fi sărit gardul care separă linia de tramvai de benzile de circulaţie, direct în faţa vehicului, care circula regulamentar.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest şi rezultatul a fost negativ. Poliţiştii trebuie să afle acum care sunt circumstanţele prin care s-a produs accidentul.  

