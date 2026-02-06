Accident grav în Sectorul 2 al Capitalei! Un bărbat de aproximativ 70 de ani a murit, după ce a fost lovit de un tramvai.

Victima ar fi traversat neregulamentar, şi ar fi sărit gardul care separă linia de tramvai de benzile de circulaţie, direct în faţa vehicului, care circula regulamentar.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest şi rezultatul a fost negativ. Poliţiştii trebuie să afle acum care sunt circumstanţele prin care s-a produs accidentul.

