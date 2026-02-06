"Comoara energetică" descoperită în Germania: una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume

Sub solul Germaniei ar putea exista una dintre soluțiile-cheie pentru independența energetică a Europei. Cercetătorii au identificat în regiunea Altmark, în Saxonia, o rezervă uriașă de litiu, estimată la peste 8 milioane de tone de metal pur, suficientă pentru alimentarea a peste 800 de milioane de mașini electrice, relatează Il Messaggero.

Descoperirea a fost făcută într-o zonă cunoscută mai degrabă pentru infrastructura de gaze, unde specialiștii au analizat structuri geologice adânci și au găsit un acvifer situat între 3.200 și 4.000 de metri sub suprafață. Acesta conține săruri geotermale îmbogățite cu litiu, cu o concentrație medie de aproximativ 375 mg/l, potrivit cercetărilor prezentate la conferința anuală EAGE.

Litiul, cel mai ușor metal din natură, este esențial în producția bateriilor folosite pentru vehicule electrice, smartphone-uri și laptopuri. Cererea pentru această resursă a crescut exploziv în ultimii ani, iar Europa este în prezent puternic dependentă de importuri, într-o piață dominată de America de Sud și de rafinăriile din China.

Geologii explică faptul că litiul din Altmark provine în principal din degradarea mineralelor de tip mica, aflate în roci vulcanice, care au eliberat treptat metalul în acvifere timp de milioane de ani. Doar o parte redusă ar proveni din vechea evaporare a apei marine.

Anunțul a atras rapid atenția politicienilor și industriei, mai ales în contextul Legii europene privind materiile prime critice, adoptată în martie 2023. Documentul prevede ca până în 2030 Uniunea Europeană să extragă intern cel puțin 10% din materiile prime critice, să proceseze 40% și să recicleze 15%, reducând astfel dependența de o singură țară furnizoare.

Proiectul german ar putea avea și un avantaj major de mediu. Spre deosebire de exploatările din "triunghiul litiului" (Chile, Argentina, Bolivia), unde metoda evaporării consumă cantități uriașe de apă și generează tensiuni sociale, extracția din Altmark ar urma să folosească un sistem în circuit închis, cu impact redus și consum mult mai mic de resurse.

Dacă exploatarea va fi confirmată ca profitabilă, Altmark ar putea deveni un model european pentru producția de litiu sustenabilă și un punct strategic în tranziția energetică a continentului.

