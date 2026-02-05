Parcări automate, doar pe hârtie. După blocurile gri au răsărit câteva parcări automatizate, dar nu daţi buzna, ele nu funcţionează. De patru ani se chinuie primăria Sectorului 1 să îşi ţină promisiunile. Dar probabil nici când vor fi gata parcările nu ne vor ajuta cu nimic: bucureştenii cu care am stat de vorbă se plâng că preţul e prea mare.

Locuitorii din Sectorul 1 al Capitalei s-au trezit şi fără vechile lor locuri de parcare şi fără acces la cele noi. În 2022, fostul primar de sector promitea mai multe astfel de parcări automatizate. Doi ani mai târziu au început, în sfârşit, lucrările.

Au o capacitate de 11 locuri şi sunt automatizate cu lifturi. Asta înseamnă că pe măsură ce şoferii vor parca aici, acestea vor fi mutate la etajul superior cu ajutorul lifturilor. Doar că lifturile nu funcţionează nici astazi iar din cele 7 parcări promise în 2022, s-au construit doar 3. Acestea au fost recepţionate iar primăria Sectorului 1 anunţă că se fac testele finale astfel încât să fie deschise în curând.

Locatarii se plâng că din cauza măgăoaiei de-abia au loc să intre cu maşinile în parcare.

Articolul continuă după reclamă

"Deci se va intra de aici, da? Vă daţi seama că, cu o maşină putin mai mare trebuie să faci vreo 10 manevre. E locul prea îngust", a spus un preşedinte de bloc.

"Ia uitaţi la oamenii ăstia aici, le-a luat toată vizibilitatea, mai ales că va fi şi zgomot din cauza ei. Toată lumea de aici din zonă nu a fost de acord cu aşa ceva. S-au strâns semnături de la toate asociaţiile de proprietari dar nu s-au luat în calcul. S-a mers mai departe", a declarat Ilie Miron, preşedinte de bloc.

Fiecare parcare cu 11 locuri a costat peste 80 de mii de euro. Asta înseamnă peste 7000 de euro pe un singur loc de parcare.

Pentru a avea acces aici, fiecare şofer va plăti 250 de lei pe lună, anunţă primăria de sector.

"Tariful aplicabil pentru rezidenți este de 250 de lei/lună. Locurile de parcare din parcajele automatizate se vor atribui pe bază de abonament lunar sau anual persoanelor fizice care au domiciliul sau reședința valabilă pe raza Sectorului 1", se arată într-o reacţie a Primăriei Sectorului 1.

Reporter: 250 de lei pe lună va costa aici un loc de parcare.

Locuitor: "Aaaaa, nu. E o glumă proastă. Păi cine o să dea? Nu e mult, e foarte mult, e o rată. Nu ştiu ce să zic. E mult!"

"Foarte mult. Mi se pare extraordinar de mult. 3.000 de lei pe an, ce e asta? Enorm! Eu unul nu l-aş da", a spus un alt locuitor.

"Foarte mult, foarte mult. În ideea în care înainte era 800 de lei pe un an e zile. Deci practic aici nu s-a câştigat mai nimic. Patru locuri", a afirmat Ilie Miron.

Astfel de parcări există din 2009 în Sectorul 6. Cele 54 module de acolo au aproape 650 de locuri de parcare şi aproape toate ocupate. Tariful în parcările automatizate din sectorul 6 e de 200 de lei pe lună.

"E o idee bună pentru că nici parcările noastre de reşedinţă, tot timpul te trezeşti că... am plecat într-o dimineaţă la 6, când m-am întors era ocupat", a spus un locuitor.

Parcările automatizate din Sectorul 6 au costat 200 de mii de euro fiecare. Primăria de Sector vrea să monteze astfel de module şi în cartierele Drumul Taberei și Militari.

Pe raza Sectorului 6, există 54 module de parcări automatizate de tip smart parking.

În total, sunt 648 de locuri de parcare, câte 12 în fiecare modul. În prezent, gradul de ocupare este de 95%. Un loc de parcare într-un modul se închiriază cu 200 lei/lună. Costul unei astfel de parcări este de aproximativ 195.000 euro.

În București există acum peste 216.000 de locuri de parcare de reședință. Iată cum sunt împărțite aceste locuri: 10.086 de locuri (Sectorul 1), 26.000 de locuri (Sectorul 2), 72.000 de locuri (Sectorul 3), 46.000 de locuri (Sectorul 4), 18.988 de locuri (Sectorul 5) și 43.000 de locuri (Sectorul 6).

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰