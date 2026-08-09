Alertă în județele Galați și Vrancea, după ce un adolescent de 16 ani a dispărut în apele râului Siret. Băiatul intrase la scăldat alături de alți doi prieteni, iar pompierii desfășoară căutări în zona localităților Nănești-Lungoci. Intervenția este dificilă din cauza adâncimii apei și a curenților puternici.

Adolescent de 16 ani, căutat de pompierii din Galaţi şi Vrancea după ce a dispărut în apele Siretului

Pompierii din judeţele Galaţi şi Vrancea au demarat căutări, după ce un adolescent în vârstă de 16 ani ar fi dispărut la scurt timp după a intrat în apa râului Siret, la scăldat, alături de alţi doi prieteni, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, salvatorii desfăşoară căutări în zona localităţilor Năneşti-Lungoci, după ce minorul ar fi dispărut în apă, în zona podului de la Năneşti.

"Din primele informaţii, trei copii au mers la scăldat şi au intrat în apă de pe malul râului în dreptul localităţii Lungoci. Din nefericire, unul dintre aceştia nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă. Pentru gestionarea eficientă a situaţiei de urgenţă, la faţa locului acţionează în cooperare forţe din cadrul ISU Vrancea (Detaşamentul de Pompieri Focşani cu autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 bărci, o autospecială de stingere), ISU Galaţi (o ambarcaţiune cu motor pentru căutare la suprafaţă şi o autospecială de intervenţie) şi 2 echipaje SAJ, unul din Vrancea şi unul din Galaţi", a transmis duminică, prin intermediul unui comunicat, ISU Galaţi.

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La faţa locului se deplasează şi un echipaj format din 4 scafandri din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, intervenţia fiind dificilă din cauza adâncimii apei, care atinge câţiva metri şi a curenţilor puternici.