Adolescent de 16 ani, scos din mare aproape inconştient, pe plaja Neversea. Ar fi băut alcool înainte

Un adolescent de 16 ani a fost transportat la spital, după ce i s-a făcut rău în mare, pe plaja Neversea din Constanţa. Potrivit primelor informaţii, minorul era în apă până la genunchi în momentul în care a început să se simtă rău.

Băiatul se afla pe plajă împreună cu alţi trei prieteni. Din primele date, cei patru ar fi consumat alcool înainte să intre în apă. Surse spun că adolescenţii ar fi băut o sticlă de vodcă de un litru.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Până la sosirea medicilor, adolescentului i-a fost acordat primul ajutor. A fost aşezat în poziţie de siguranţă şi i s-a administrat oxigen, iar ulterior a început să vomite.

Minorul era conştient în momentul în care a fost preluat de echipajul SMURD. Acesta a fost transportat la UPU Constanţa pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

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Circumstanţele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.