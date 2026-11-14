La STB se anunţă o adevărată furtună! Compania de transport public din Capitală pregăteşte tăierea a 24 de linii de noapte, concedieri în masă şi bilete mai scumpe. Asta înseamnă mai puţine autobuze, mai puţine curse şi costuri mai mari pentru călători.

Restructurarea STB ar putea schimba serios transportul public în București, mai ales pe timpul nopții. Planul prevede eliminarea tuturor celor 24 de linii de noapte, N1, N10 și traseele dintre N101 și N122.

Singura rută care ar urma să rămână disponibilă este linia 100 dintre Piața Unirii și aeroportul Henri Coandă.

În prezent, transportul comun folosește 78 de autobuze și troleibuze cu 175 de șoferi și înregistrează aproximativ 9.000 de validări pe lună. Asta înseamnă că angajații care ies din tură după miezul nopții sau cei care vin în oraș la lăsarea serii nu vor mai avea această alternativă de transport în comun.

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Și nu este singura schimbare. Şi biletele ar putea deveni mai scumpe, adică de la 3 lei s-ar putea face 5 lei. Iar toate aceste schimbări vin după ce compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei.