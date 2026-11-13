Pe plan extern, petrolul s-a ieftinit masiv, dar șoferii români plătesc în continuare aproape 11 lei pentru un litru de motorină. Deși în ultimele 10 zile, prețul țițeiului a scăzut de la aproape 110 la sub 90 de dolari pe baril, la noi la pompă reducerile se numără încă în bani. O rază de speranță vine de la Ploiești, unde una dintre cele mai mari rafinării din țară se pregătește să reia producția. Specialiştii nu sunt însă prea optimişti: spun că nu ar trebui să sperăm la ieftiniri mai mari de 10 bani, cel puţin pentru început.

Un plin de 50 de litri de motorină costă în continuare aproape 550 de lei. Pentru cei care folosesc zilnic mașina, cheltuielile sunt tot mai greu de suportat.

"Foarte mari, foarte mari, raportat cu acum 2-3 ani în urmă, sunt foarte mari. Trăim într-o a doua pandemie, cum ar veni. Să ştiţi că facem plinul, dar din ce în ce mai greu. Eu cred că urmează lupta pentru supravieţuire.", spune un şofer.

Speranțele multora se îndreaptă spre Ploiești. Administratorul Petrotel-Lukoil spune că nava care transportă primii barili de ţiţei care vor fi rafinaţi după mai bine de un an de pauză este deja pe drum spre România. Instalațiile au trecut de verificările tehnice, angajații sunt pregătiți să revină la lucru.

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Petrotel reprezintă 20% din capacitatea de rafinare a României. Asta înseamnă că, odată repornită, ar putea aduce pe piață cantități importante de benzină și motorină produse chiar aici, la Ploiești. Astfel, România ar putea importa mai puțini carburanți și ar depinde mai puțin de piețele externe.

O ofertă mai mare de carburanți ar putea aduce și prețuri mai competitive în benzinării. Ieftinirile, însă, nu vor apărea peste noapte.

"În momentul când ai acelaşi consum şi creşte oferta, preţul ar trebui să scadă.", spune Ionuţ Purica, expert în energie.

"Impactul asupra prețurilor este de așteptat să fie unul treptat și unul cel puțin inițial redus sau chiar foarte redus. Ținem seama și de faptul că există o componentă importantă de taxare în prețul final al carburanților.", precizează Claudiu Cazacu, expert în piețe financiare.

Experții atrag atenția că România are nevoie de o strategie pe termen lung, pentru a evita noi crize ale carburanților.

"Trebuie avut în vedere să structurăm sectorul de rafinare și de distribuție de produse petroliere, de așa natură, încât să evităm niște șocuri și mai ales că avem și petrolul nostru, nu mai vorbesc de offshore-ul care ar trebui să intre în funcție și anul viitor, să menținem acest avantaj competitiv al României.", explică Ionuţ Purica.

Numai anul trecut, România a importat peste 2 milioane de tone de motorină, pentru care a plătit 1,3 miliarde de euro.