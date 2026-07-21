Adolescent, mort după ce a căzut de pe o punte, peste râul Suceava. Tânărul se afla pe bicicletă

O punte de lemn, lăsată în paragină peste râul Suceava, a fost capcană mortală pentru un adolescent de 17 ani. Tânărul traversa puntea pe bicicletă când, din cauza scândurilor lipsă, a căzut de la aproximativ 7 metri înălţime în albia râului.

Angela Bertea, reporter Observator: Primăria comunei Bilca spune că puntea este undeva și pe teritoriul primăriei Bilca și pe teritoriul primăriei Vicovul de Jos. După cum putem vedea, este o punte veche. Primarul din Bilca ne-a spus că are undeva la 50-60 de ani această punte. Ea se află într-o stare avansată de degradare.

Din nefericire a avut loc și acest incident în noaptea de duminică spre luni. Un tânăr în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața. Polițiștii fac o închetă și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Din ceea ce se știe în momentul de față este faptul că adolescentul se întorcea din direcția Vicovul de Jos spre Bilca şi la un moment dat în această zonă a căzut de pe punte.

După cum se poate observa, sunt în această zonă mai multe scânduri care lipsesc. Băiatul a fost descoperit de o familie în jurul orei 3:20 dimineață. Familia se întorcea de la o nuntă. Membrii familiei au sesizat o lumină jos, s-au uitat mult mai atenți după care au observat și bicicleta, un rucsac și şi-au dat seama că este vorba despre o persoană care era căzută și au anunțat autoritățile. La fața locului au venit pompierii, polițiștii, iar băiatul a fost găsit jos fără viață, cu fața în jos.

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Autoritățile din Bilca spun că este posibil ca cineva să fie scos aceste scânduri fără să se gândească că s-ar putea ajunge la o asemenea tragedie. Însă, așa cum vă spuneam, este o anchetă în desfășurare, iar polițiștii fac cercetări în continuare și vor stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Este deschis în cauză un dosar pentru ucidere din culpă.