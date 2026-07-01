Doi adolescenţi de 15 şi 16 ani au murit, miercuri seară, după ce au fost loviţi de o locomotivă de manevră, în apropierea străzii Baia de Nisip din Mediaş. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, inclusiv elicopterul SMURD, însă cei doi băieţi nu au mai putut fi salvaţi. Poliţia a deschis o anchetă, iar traficul feroviar a fost oprit pentru cercetări.

Doi băieţi de 15 şi 16 ani, spulberaţi de o locomotivă la Mediaş. Unul a murit pe loc, celălalt în ambulanţă - Shutterstock | Ilustraţie

Accidentul feroviar a avut loc în apropierea străzii Baia de Nisip din municipiul Mediaş. Acolo au fost trimise două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de stingere şi elicopterul SMURD Târgu Mureş.

În accidentul feroviar au fost implicaţi doi adolescenţi, în vârstă de 15 şi 16 ani.

Unul dintre băieţi a murit în drum spre spital, celălalt pe loc

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"Din nefericire, minorul în vârstă de 15 ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat. Minorul în vârstă de 16 ani era în stop cardio respirator. În ciuda eforturilor depuse, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, şi el fiind declarat decedat", a arătat ISU Sibiu.

Potrivit SAJ Sibiu, băiatul de 16 ani a murit în drum spre CPU Mediaş, în cursul manevrelor de resuscitare. El suferise un traumatism cranian grav şi alte leziuni severe.

"Din primele cercetări efectuate de către poliţişti s-a stabilit faptul că în municipiul Mediaş, magistrala 300, km 335 + 350 m, în apropierea străzii Baia de Nisip, un minor în vârstă de 15 ani şi un minor în vârstă de 16 ani, domiciliaţi în municipiul Mediaş, din cauze care urmează a fi stabilite, au fost loviţi de o locomotivă de manevră care se deplasa pe direcţia de mers Copşa Mică - Dumbrăveni", a transmis IPJ Sibiu.

Traficul feroviar, întrerupt pentru cercetări

Traficul feroviar este întrerupt pentru desfăşurarea cercetărilor.

Verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident feroviar.