Invazia ploşniţelor a ajuns şi la un mare spital din Capitală. Secția de recuperare a Spitalului Bagdasar-Arseni va fi închisă pentru dezinsecție în următoarele trei săptămâni. Pacienţii vor fi trimişi acasă sau transferaţi la alte spitale. Ploşniţele sunt o adevărată problemă în Bucureşti, pentru că s-au întins peste tot: la metrou, în cămine studenţeşti şi în foarte multe case.

Ploşniţele au invadat saloanele din secţia de Recuperare Neurologică de la spitalul Bagdasar Arseni, acolo unde erau internaţi în jur de 30 de pacienţi. S-a decis evacuarea de urgenţă şi închiderea secţiei.

"În momentul de faţă secţia este liberă, pacienţii fie au fost trimişi acasă fie au fost redirecţionaţi spre alte secţii de recuperare şi se începe acţiunea de dezinsecţie. Dat fiind faptul că suntem un spital de urgenţă, vin şi pacienţi din stradă, oameni ai străzii. Nu ştim exact sursa. Sunt pacienţi neurologici, care necesită uneori şi luni de zile de recuperare", a declarat Florin Bica purtător de cuvânt, Spitalul Bagdasar.

De dezinsecţie se vor ocupa angajaţii primăriei.

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Dezinsecţia se va face în mai multe etape, astfel încât să fie eliminate şi insectele şi ouăle acestora. Substanţele vor fi aplicate periodic, la aproximativ 10 zile astfel încât tratamentul să fie repetat până când nu mai există urme de infestare.

Bucureştiul, invadat de ploşniţe

În ultimii ani au fost descoperite focare de ploşniţe şi la metrou, în mai multe şcoli si insituţii. La Spitalul Marius Nastai si la Școala de Poliție din Câmpina, a fost nevoie de dezinsecții repetate pentru a scăpa de ploşniţe. Oamenii sunt ingroziti de aceatsa invazie din ultimii ani.

"Sunt alţii care au avut şi n-au scăpat de ele, nici cu verde de Paris n-au scăpat". "Eu nu am deocamdată, dar am auzit că-i plin. Toată lumea se vaită. Ce zic oamenii? Că sunt plini de ploşniţe, au aruncat patul". "A avut bunica, că fix aici stau la bunica...". "Eu am avut câteva din cauza cărţilor vechi, salteaua probabil mai veche... 12.38 Am avut pe mâini pe spate, pe picioare", spun oamenii.

Pentru a scăpa de pleoşniţe mulţi au aruncat mobila şi au renovat apartamentul. "Am avut într-un fost apartament ploşniţe şi ferească Dumnezeu pe toată lumea. De ce? Fiindcă dai tot afară din casă, că nu poţi să stai. Se bagă sub mobilă, sub masă". "Au foarte multe prietene, prieteni care s-au infestat acasă, chiar am o prietenă care din februarie se luptă, şi-a schimbat mobilă, şi-a schimbat toate alea şi tot n-a reuşit să scape. Mi-e frică oricum, şi ca pacient şi ca nepacient, mi-e frică", mai spun oamenii.

Soluţia, spun specialiştii, este un tratament combinat.

"Diferite tipuri de insecticide, dar există şi acele tratamente termice. În general când aplicăm un tratament trebuie să ţintim spre toate stadiile de dezvoltare", a declarat Alexandra Popa muzeograf specializat pe insecte.

Pentru dezinsecţia în bloc, putem sesiza primăria de sector. Pentru propriile apartamente trebuie însă să apelăm la firme private si să plătim din propriul buzunar.