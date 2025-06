Puţin înainte de apusul soarelui, în faţa stadionului Cluj Arena a fost dat, pentru a 46-a oară, startul celui mare mare raliu din Ardeal, Raliul Clujului, la jumătate de secol de prima ediţie organizată în oraşul de pe malul Someşului.

73 de echipaje s-au înscris la ediţia aniversară din acest an, iar în acest moment, în cadrul startului festiv, e prezentat fiecare participant în parte. Piloţii sunt aplaudaţi, dar maşinile sunt cele care atrag toate privirile de pe margine, pentru că unele dintre ele sunt prezentate în premieră aici. 22.02

Parada participanţilor a fost deschisă de echipajul care a câştigat până acum de opt ori Raliul Clujului, condus de Simone Tempestini. "Raliu de acasă, aşa că, cu siguranţă, presiunea o resimt puţin ca de fiecare dată. Am multe emoţii, îmi place să alerg la Cluj", a declarat pilotul Simone Tempestini.

Iar dacă unii participă motivaţi 100% să câştige, pentru alţii e doar un hobby şi un mod de a se relaxa. "E raliul de casă în primul rând şi chiar am făcut nişte eforturi să iau startul anul ăsta şi mă bucur că s-a realizat", a declarat Ionuţ Mihuţ.

La ediţia din acest an, nu participă doar maşini de zeci de mii de euro şi sute de cai putere, ci şi maşini mai vechi, dar de suflet, cum ar fi acest trabant din 1988 al unor piloţi din Ungaria. "Eu m-am născut în 1976, iar prima maşină pe care am condus-o, după ce mi-am luat permisul, a fost trabant. În anii 2000, am ajuns să concurez cu trabanturi, îmi plac foarte mult. Acest trabant l-am pus la punct de trei ani", spune Bodi Gabor, pilot maghiar.

Înainte de start, veterani ai acestui sport au depănat amintiri în faţa publicului şi au fost distinşi cu plachete. "Este ultima etapă la care am participat, înainte de a fugi din ţară înainte de Revoluţie. Este prima etapă câştigată de mine în 1990, primul raliu din campionatul naţional", a declarat Titi Aur, fost pilot. În total, la Raliu vor fi 9 probe speciale, una dintre ele chiar în zona centrală a oraşului. Spectacolul pe 4 roţi se va încheia mâine.

