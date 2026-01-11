Serie de jafuri nereuşite comise de patru români în Croaţia. Bărbaţii au între 34 şi 47 de ani şi au fost arestaţi şi amendaţi cu 24de euro, după ce au încercat să fugă de poliţie şi au rănit doi ofiţeri.

Românii se apără spunând că au furat de nevoie, pentru că sunt săraci şi au 20 de copii. Trei dintre suspecţi au terminat doar patru clase, în timp ce al patrulea, cel mai tânăr, a absolvit liceul.

Au fost trimiși în judecată după ce au încercat să fugă de poliție și au rănit doi agenți, în urma jafului planificat la magazinul Elipso din centrul comercial Supernova Buzin.

Cei patru români susțin că au comis faptele "de nevoie", invocând sărăcia și faptul că au împreună 20 de copii. Trei dintre ei au absolvit doar școala primară, iar cel mai tânăr, antreprenor în România, a terminat liceul și câștigă aproximativ 1.000 de euro lunar. Ceilalți trăiesc din ajutoare sociale și alocații pentru copii.

Conform publicației jutarnji.hr, Judecătoria Municipală din Novi Zagreb a soluționat rapid dosarul, iar pedepsele impuse includ închisoare și amenzi. Bărbatul de 47 de ani a primit șase luni de închisoare pentru furt calificat, bărbatul de 40 de ani: 14 luni de închisoare, cu regim parțial suspendat și amendă de 4.000 de euro. Bărbatul de 45 de ani a primit 14 luni de închisoare, tot cu regim parțial suspendat, iar cel mai tânăr, un an de închisoare cu suspendare și amendă de 20.000 de euro.

Jaful a fost pus la cale în detaliu: în noaptea de 3 aprilie, cei patru au analizat magazinul, ușile și vitrinele, au schimbat plăcuțe de înmatriculare pentru a evita identificarea, iar la ora 4:10 au pătruns în magazin cu un levier, încercând să sustragă bunuri. Nici jaful, nici tentativa de fugă nu le-au reușit, iar doi polițiști au fost răniți în timpul intervenției.

Toți cei patru au recunoscut faptele.

