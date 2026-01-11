Antena Meniu Search
Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA. Pe cine propune ca nou lider la Havana: "Sună bine"

Preşedintele american Donald Trump, a îndemnat "ferm" Cuba, duminică, să încheie un acord cu Statele Unite. El a avertizat că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, scrie Reuters. Trump a comentat, pe reţelele de socializare, că îi "sună bine" ca secretarul de stat al SUA, Marco Rubio să fie viitorul preşedinte al Cubei. 

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 17:07
Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA. Pe cine propune ca nou preşedinte al ţării: Sună bine Preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval. Decembrie 2025 - ProfiMedia

"PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA - ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU", a scris Donald Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

"Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru a-i proteja, şi îi vom proteja", a mai scris Trump.

Operațiunea militară americană în Venezuela pentru capturarea lui Nicolas Maduro s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat duminică guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane din țara sud-americană.

Trump, despre un nou preşedinte al Cubei: "Sună bine"

De asemenea, preşedintele american a repostat şi un mesaj postat pe reţelele de social media, în care cineva glumea că "Marco Rubio (n.r. - secretarul de stat al Statelor Unite) va fi preşedintele Cubei"

"Mie îmi sună bine!" a comentat preşedintele SUA, Donald Trump

