Video Bărbat beat, scandal într-un local din Bocşa. Agenţii, muşcaţi de individ în timp ce încercau să-l imobilizeze

Scene șocante într-un local din Bocșa, județul Caraș-Severin! Un bărbat, amețit bine de aburii alcoolului, a declanșat un scandal care a degenerat rapid într-o intervenție de forță.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 12:43

După ce a distrus mai multe bunuri din bar, individul a semănat panică și într-un cartier din apropiere. O femeie a cerut ajutor poliţiştilor, speriată că agresorul încearcă să-i intre cu forța în locuință. Agenţii l-au găsit, însă bărbatul a devenit violent și a refuzat să coopereze.

Când poliţiştii au încercat să-l imobilizeze, acesta i-a mușcat de braț și de picior. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l scoate din locuință. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și acum este cercetat pentru ultraj.

