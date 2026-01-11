Scene șocante într-un local din Bocșa, județul Caraș-Severin! Un bărbat, amețit bine de aburii alcoolului, a declanșat un scandal care a degenerat rapid într-o intervenție de forță.

După ce a distrus mai multe bunuri din bar, individul a semănat panică și într-un cartier din apropiere. O femeie a cerut ajutor poliţiştilor, speriată că agresorul încearcă să-i intre cu forța în locuință. Agenţii l-au găsit, însă bărbatul a devenit violent și a refuzat să coopereze.

Când poliţiştii au încercat să-l imobilizeze, acesta i-a mușcat de braț și de picior. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l scoate din locuință. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și acum este cercetat pentru ultraj.

