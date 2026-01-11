Când zăpada e prea multă aflaţi că sunt şi alte activități pe care le puteți face indiferent de vremea de afară. Printre ele: tirul sportiv, care capătă din ce în ce mai multă popularitate. Însă nimic nu se face fără un minim instructaj.

Cine ajunge la poligonul de tir sportiv de la Câmpulungă Moldovenesc poate încerca o experiență unică. Sunt zeci de arme pe care le pot încerca, letale, neletale, militare, de vânătoare, după preferința fiecăruia.

Totul începe cu un instructaj, pentru că trebuie respectate niște condiții clare în poligon. Nu punem mâna pe armă fără să avem făcut instructajul de către cei de la poligon. Iar o altă condiție este să fiți majori. Reporterul Observator Angela Bertea a încercat şi ea această experienţă.

"Până acum eu am tras cu pistoalele, pentru că nu ratez nicio șansă când ajung aici în poligon de a încerca această experiență. Astăzi voi trage cu un alt tip de armă. Este o armă semiautomată, calibru de 9 mm. Așadar, haideți să vedem ce voi reuși până la urmă. Îmi iau arma, dar bineînțeles că trebuie încărcată înainte. Apoi poziția, ținta și trag", a spus Angela Bertea.

Tragea a avut loc sub atenta supraveghere a administratorului poligonului.

"Pentru o şedinţă de antrenament este chiar foarte bine. Suntem la începutul tragerii. Trebuie să fiți mai atenţi, să luați linie de ochire. Un pic mai sus în 10 trebuia să trageți. Este foarte bine. 4 focuri toate. Un pic de exercițiu și o să fiți campioană", a concluzionat administratorul poligonului.

