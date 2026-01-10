Aşadar, ger năprasnic în România! Temperaturile se vor apropia de pragul de minus 20 grade. Un ciclon mediteranean, care aduce un val de ger, va acoperi şi sud-estul României, iar în mai multe zone montane există riscul de avalanşe. Iar asta nu e tot, meteorologii anunţă că vom avea parte de ger inclusiv săptămâna viitoare.

După o noapte cu minus 5 grade Celsius, zăpada aşternută în Capitală a îngheţat complet şi i-a întârziat pe părinţi la serviciu şi pe elevi la şcoală.

În Bucureşti principala problemă o reprezintă poleiul de pe şosele şi gheaţa de pe trotuare. În sectorul 2, spre exemplu, sunt peste 300 de angajaţi de la salubritate care se ocupă de curăţarea trotuarelor, în special a celor care dau spre staţiile de tramvai şi de autobuz.

Din nefericire, pentru multi oameni drumurile au dus la spital. La cele cinci spitale din Captială care au gărzi pentru ortopedie au ajuns într-o singură zi 100 de pacienti cu fracturi.

Drumurile acoperite cu zăpadă, capcane pentru şoferi

În judeţul Cluj, un şofer de TIR a pierdut controlul autocamionului şi s-a oprit într-un magazin de pe marginea drumului. Din fericire, bărbatul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă.

Ca de fiecare dată, gerul şi zăpada au dat peste cap mersul trenurilor. O garnitură care trebuia să vină de Budapesta la Bucureşti a avut întârziere de 9 ore.

Drumul de la Galaţi la Arad a durat...o zi şi o noapte. "Noi suntem plecaţi de la Galaţi, a avut şi ăla întârziere, am stat în Bucureşti, am pierdut legătura iniţială, ne-am urcat în ăsta. Suntem plecaţi de 27 de ore. Cred că am bătut recordul", mărturiseşte o femeie.

Pentru şoferi deszăpezirea maşinilor de dimineaţă a fost o provocare. Şi alegerea hainelor a fost dificilă mai ales că mulţi nu mai au garderoba adaptată pentru iarna adevărataă.

"Mi-am luat pantaloni cu blană ca să nu-mi fie frig şi multe pulovere, şi mănuşi, şi maieu pe dedesubt", a spus o turistă.

La Rânca, drumarii nu au reuşit să facă faţă viscolului de ieri dimineaţă. La prânz, însă, a ieşit soarele pentru turişti. După mai multe zile în care a fost viscol la munte, turiştii se pot bucura de vremea frumoasă. Cu toate acestea, autoritățile recomandă şoferilor să conducă cu atenţie şi să fie bine echipaţi.

În Hunedoara, autorităţile lucrează la foc continuu. Iar după ore întregi au reuşit să cureţe mai multe drumuri care fac legătura cu satele cele mai îndepărtate. Pentru localnicii din 5 localităţi, lipsa curentului electric încă rămâne o problemă.

Într-un sat din judeţul Mehedinţi, mai mult de nevoie decât de voie, oamenii au ieșit la deszăpezit cu plugul tras de cal.

La Constanţa, zăpada pe plajă nu i-a speriat pe temerari. Ei spun că baia în marea îngheţată e bună pentru... imunitate.

Gerul persistă până luni în apropape toată ţara. Trei sferturi din România intră sub cod galben din această dimineaţă. Temperaturile minime vor fi între -18 și -6 grade.

