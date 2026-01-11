Aproape toată ţara este sub coduri galbere de ninsori şi ger. În Capitală a nins întreaga noapte, iar în sudul ţării este aşteptat să se aştearnă un nou strat de zăpadă de 15 centimetri. În Caraş-Severin, situaţia e critică - sute de oameni sunt izolaţi în frig şi beznă după ce copacii au rupt firele de electricitate.

În Capitală a fost o noapte veritabilă de iarnă. Zăpada s-a aşternut rapid şi i-a pus în dificulate pe mulţi dintre şoferi.

"Este ora 3 și deja în Capitală ninge de mai bine de 4 ore, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 7 centimetri. Ninge viscolit, iar temperatura resimțita a coborât la minus 9 grade Celsius.", a explicat Alexia Bucur, reporter Observator.

Iar vremea rea a făcut şi primele victime. Pe A3, Ploieşti-Bucureşti, un şofer de TIR a rupt parapetul ce leagă cele două sensuri, după ce a derapat pe şoseaua acoperită de zăpadă. Din fericire, bărbatul a scăpat doar cu o sperietură.

În Clisura Dunării sute de familii sunt izolate, după ce viscolul a doborât mai mulţi copaci pe şosea. În caz de urgenţă, medicii sau pompieri trebuie să facă un ocol de 50 de kilometri. Localnicii stau în frig şi beznă după ce curentul electric a căzut.

"Noi am intervenit pe el (n.r. drum), dar la un moment dat nu am mai putut face faţă pentru că cădeau lemnele şi era riscul să pice pe noi.", a declarat Ion Sporea, primarul comunei Gârnic.

Nu doar copacii căzuţi pe drumurile din judeţ au creat probleme. Zăpada de pe şosele a fost o capcană pentru mulţi şoferi. Trei tineri au trăit spaima vieţii după ce maşina în care se aflau a derapat pe drumul alunecos şi a ajuns în şanţ.

În judeţul Hunedoara, echipele de deszăpezire au lucrat la foc continuu pentru a redeschide circulaţia pe toate drumurile. 4 sectoare de drum judeţean au rămas, însă, în continuare închise temporar.

Şi în sudul ţării vremea rea le-a dat bătăi de cap drumarilor.

Gerul îi pune în alertă pe medici. Aceştia se aşteaptă să crească numărul cazurilor de hipotermie, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

"La hipotermie sunt expuse persoanele care stau mai mult timp în temperaturi scăzute, persoanele care nu se mişcă, care stau pe loc.", a spus Valeria Filimon, Director MEDIAC SAJ HUNEDOARA.

"Mi-e frig, mi-e frică, sunt în vârstă, dar stau mai mult acasă.", a spus o bătrână.

Cel mai recent exemplu este un bărbat din Arad, care a fost găsit de poliţişti în hipotermie, lângă o şină de la cale ferată. Victima a fost transportată pe targă un kilometru până la ambulanţă, iar medicii au reuşit să o salveze.

În judeţul Botoşani, autorităţile au verificat locuinţele părăsite sau scările de bloc, acolo unde cei mai puţini norocoşi obişnuiesc să se adăpostească.

"Odată identificate persoanele sunt duse la Unităţile de Primiri Urgenţe, după care sunt transportate în locuri de cazare special amenajate.", a explicat DORINA LUPU, ISU Botoşani.

Reporter: Vă e frig, vă este frig?

Bătrânică: Oleacă, da.

Reporter:Unde o să meregeţi, la centrul de noapte?

Bărbat: Da, da. Nu refuz.

În judeţul Vâlcea, drumul care duce la Mănăstirea Alina Maria, a fost acoperit de un strat de zăpadă de aproape 2 metri, iar drumarii au avut o misiune dificilă.

În staţiunea Voineasa, trei copii s-au rătăcit în apropierea unei zone împădurite. Cum temperaturile au fost foarte scăzute, iar copiii aveau doar îmbrăcămintea obișnuită pentru schi, salvamontiştii au avut o misiune contracronometru. În cele din urmă, micuţii au fost găsiţi teferi. În judeţul Argeş în schimb, doi tineri sunt în continuare de negăsit, după ce vineri seară au plecat spre vârful Moldoveanu şi nu a mai reuşit să dea nimeni de ei.

"De câteva zile, noi, cei din vestul ţării, ne reobişnuim cu iernile de altădată. A nins mult, iar temperaturile au coborât până la minus 19 grade Celsius, iar gerul nu a trecut. Se anunţă, de altfel, cele mai friguroase zile din ultimii şapte ani. Dar, cum ar spune nordicii, vremea nu e rea, dacă ai hainele potrivite, iar acum asta înseamnă un echipament complet.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Trei sferturi de ţară este sub cod galben de ger până mâine dimineaţă.

"Vremea va fi deosebit de rece, geroasă în special în jumătatea de nord a teritoriului. Duminică precipitaţii sub formă de ninsoare vor fi de interes pentru parea de sud, sud-est a ţării, local, centru şi la munte.", a transmis Oana Catrina, meteorolog ANM.

În centrul ţării e atât de frig, încât, în Haghita, cascada Topliţa a îngheţat complet.

În satele vasluiene, termometrele au coborât până la -10 grade.

"Au fost ierni grele până acum. Asta e şi mai grea, cum anunţă ăştia că vine iar şi mai grea, trebuie să ne pregătim.", a declarat o bătrânică.

Vremea va ramane deosebit de rece până pe 15 ianuarie.

