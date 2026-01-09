Primăria Slobozia a cumpărat o dronă care să vădă infracţiunile de la sol. Autorităţile au instruit special poliţişti locali care să poată ridica aparatul de zbor. Drona poate să identifice clar chipurile de la o distanţă de doi kilometri.

De la înălţime, drona observă toate neregulile, iar măsurile sunt luate imediat.

"Survolez cu drona zona C unde a fost identificată activitate suspectă. Este echipajul care se deplasează la faţa locului.", se aude un expert.

"De la mai bine de 100 de metri înălţime, operatorul dronei a sesizat o posibilă infracţiune, motiv pentru care dispeceratul a trimis deja un echipaj care să intervină la sol.", explică Bogdan Dinu, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă

Drona a fost cumpărată în urmă cu şase luni. Înainte să o folosească, poliţişti locali au fost instruiţi.

"La început este greu, cu cât avem mai multe ore de zbor, cu atât ne formăm abilităţile de pilot. Până la acest moment au fost surpinse contravenţi de genul abandonare de deşeruri, opriri neregulamentare, amtuteiaje. Are şi termoviziune asta însemnă că oricând pot să observ persoane care se ascund în zone inaccesibile unui om.", spune Vasile Daniel, poliţist local.

"Drona poate urca până la 6.000 de metri altitudine și are o cameră atât de performantă încât surprinde clar chipurile oamenilor de la 2 kilometri distanță.", menţionează reporterul Observator.

"Avem patru piloţi specializaţi la acest moment şi am obţinut oate autorizaţiile necesare astfel încât să asigurăm un survol sigur. Este foarte silenţioasă şi oferă o imagine de ansamblu. Ştim exact ce se întâmplă şi putem dirija câte forţe este nevoie.", spune Valentin Nedelcu, director executiv Poliţia Locală Slobozia.

Drona a costat 30.000 de lei.

"În primul rând vrem să prevenim aruncările ilegale de deseuri, sistemul ne susţine pentru a putea să îi identificăm pe cei care aruncă necontrolat. Ordine publică, prevenirea contaminării cu deşeuri şi ulterior pentru partea de urbanism vom supraveghea cu aceste drone.", mai spune Alexandru Potor, primar.

Şi în Lugoj sunt folosite drone pentru depistarea construcţiilor ilegale. Iar Garda de Mediu le utilizează pentru a stopa fenomenul arderii deşeurilor, care poluează aerul cu compuşi extrem de toxici.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰