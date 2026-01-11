Video Maşini vandalizate în Drobeta-Turnu Severin de un adolescent de 16 ani care a acceptat o provocare pe TikTok
Polițiștii din Mehedinți au identificat un adolescent de 16 ani care a vandalizat două autoturisme parcate în Drobeta-Turnu Severin, după ce a acceptat o provocare lansată pe TikTok. Imaginile cu fapta au fost distribuite pe rețelele sociale, iar incidentul a atras atenția autorităților.
În imaginile distribuite pe reţelele sociale se poate observa cum un tânăr se urcă pe capota a două maşini şi le loveşte cu picioarele, aceasta după ce e provocat de un alt băiat.
IPJ Mehedinţi a făcut precizări "având în vedere materialul apărut pe Tik-Tok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin şi prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză".
"Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani", a transmis IPJ Mehedinţi.
Prejudiciul urmează a fi stabilit.
În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.
