Polițiștii din Mehedinți au identificat un adolescent de 16 ani care a vandalizat două autoturisme parcate în Drobeta-Turnu Severin, după ce a acceptat o provocare lansată pe TikTok. Imaginile cu fapta au fost distribuite pe rețelele sociale, iar incidentul a atras atenția autorităților.

11.01.2026 , 13:09
În imaginile distribuite pe reţelele sociale se poate observa cum un tânăr se urcă pe capota a două maşini şi le loveşte cu picioarele, aceasta după ce e provocat de un alt băiat.

IPJ Mehedinţi a făcut precizări "având în vedere materialul apărut pe Tik-Tok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate  pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin şi prin lovirea cu picioarele  provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză".

"Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani", a transmis IPJ Mehedinţi.

Prejudiciul urmează a fi stabilit.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.

