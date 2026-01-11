Ninge de ore bune în Bucureşti. E-o iarnă cum nu am mai avut de câţiva ani de zile. Cu multă zăpadă. La primele ore, stratul măsura 8-10 centimetri. Şi va mai ninge, spun meteorologii, inclusiv la noapte. Apoi, vine gerul. Pentru mulţi, ziua de duminică a început fie cu lopata în mână, la deszăpezit trotuare şi maşini, fie cu copiii la săniuş.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vremea rea a făcut și primele victime. Pe A3, Ploiești–București, un șofer de TIR a rupt parapetul care leagă cele două sensuri, după ce a derapat pe șoseaua acoperită de zăpadă. Din fericire, bărbatul a scăpat doar cu o sperietură.

În județul Constanța se circulă în condiții de iarnă încă de azi-noapte. Aici, un drum județean a fost blocat temporar, iar mai multe mașini au rămas înzăpezite. Echipele de deszăpezire intervin cu zeci de utilaje.

Articolul continuă după reclamă

Vântul puternic a dus și la închiderea porturilor.

În județul Tulcea, zăpada le-a creat necazuri chiar şi drumarilor. Un utilaj de deszăpezire a derapat și a ieșit de pe carosabil.

Şi gerul îi pune în alertă pe medici. Aceştia se aşteaptă să crească numărul cazurilor de hipotermie, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

"La hipotermie sunt expuse persoanele care stau mai mult timp în temperaturi scăzute, persoanele care nu se mişcă, care stau pe loc.", a transmis Valeria Filimon, DIRECTOR MEDIAC SAJ HUNEDOARA.

"Mi-e frig, mi-e frică, sunt în vârstă, dar stau mai mult acasă.", a spus un bătrân.

Cel mai recent exemplu este un bărbat din Arad, care a fost găsit de poliţişti în hipotermie, lângă o şină de la cale ferată. Victima a fost transportată pe targă un kilometru până la ambulanţă, iar medicii au reuşit să o salveze.

În judeţul Botoşani, autorităţile au verificat locuinţele părăsite sau scările de bloc.

"Odată identificate persoanele sunt duse la Unităţile de Primiri Urgenţe, după care sunt transportate în locuri de cazare special amenajate.", a spus Dorina Lupu, ISU BOTOŞANI.

Reporter: Vă e frig, vă este frig?

Bărbat: Oleacă, da.

Reporter: Unde o să meregeţi, la centrul de noapte?

Bărbat: Da, da. Nu refuz.

În judeţul Vâlcea, drumul care duce la Mănăstirea Alina Maria, a fost acoperit de un strat de zăpadă de aproape 2 metri, iar drumarii au avut o misiune dificilă.

În staţiunea Voineasa, trei copii s-au rătăcit în apropierea unei zone împădurite. Cum temperaturile au fost foarte scăzute, iar copiii aveau doar îmbrăcămintea obișnuită pentru schi, salvamontiştii au avut o misiune contracronometru. În cele din urmă, micuţii au fost găsiţi teferi. În judeţul Argeş în schimb, doi tineri sunt în continuare de negăsit, după ce vineri seară au plecat spre vârful Moldoveanu şi nu a mai reuşit să dea nimeni de ei.

În Munții Apuseni, peisajul este unul parcă desprins din povești. Însă și vântul puternic este pe măsură.

Vremea va ramane deosebit de rece până pe 15 ianuarie.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰